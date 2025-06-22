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中職／改寫最年長MVP紀錄 林智勝：差點哭出來

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
一局下味全龍林智勝擊出右外野滾地球，送回壘上跑者，為球隊率先拿下一分。記者林伯東／攝影
一局下味全龍林智勝擊出右外野滾地球，送回壘上跑者，為球隊率先拿下一分。記者林伯東／攝影

味全龍隊林智勝今天敲出雙安包含勝利打點，以43歲又172天之齡獲選單場MVP，改寫野手最年長紀錄，也是個人暌違654天再次獲選單場MVP，賽後上去跳第一支舞就累了，林智勝感謝教練團幫助自己找回基礎。

林智勝第1局敲回全隊第1分，第3局的安打也串連攻勢為龍隊添得第4分，幫助龍隊以4：1擊敗統一獅隊也獲選MVP，超越2001年9月5日興農牛林仲秋的42歲347天紀錄，而中職最老MVP則是馬力龍（44歲48天）。

林智勝前一次獲選已經是2023年9月7日，今天站上天母棒球場MVP頒獎台，他說：「出去差點哭出來，沒想過是我。」林智勝今年結束就要引退，「現階段看他們打得好開心，我已經要到終點了，可以的話，MVP我想給王順和，他今天也打很好。」

龍隊這一勝也中止4連敗，林智勝上台時跟球迷喊話，他也解釋，球隊有低迷的時候，「我不是多厲害，剛好這場有表現，再強的球隊都有不被看好的時候，現在球季才一半，我們團隊還是會往美好方向前進，不要放棄我們。」

林智勝認為，今年球隊補了兩門重砲，球迷的期待自然拉高，對球員也會形成壓力，「能做的就是把每天教練交代的做好，上半季有不理想的地方，下半季就是把成功率拉高。」

特別邀請打擊教練「火哥」張建銘上台共享榮耀，林智勝解釋，20日上場那天，聽講評才知道自己2個月沒出賽，「這段期間無論是火哥、葉總（葉君璋）跟另一位打擊教練（吳）嘉侑都幫助我很多，幫我把基礎找回來，結果全身痠痛。」

現階段林智勝把自己定位在「巧打者」而非「強打者」，他表示：「願意犧牲自己推進，我這個階段比較適合，推進為主，有安打當然最好。」

不過林智勝也特別向球迷澄清，最近兩場都有敲安後跑壘出局問題，「那是我判斷錯誤，自己把機會折斷，我以為腳還是年輕的時候。」

林智勝的引退賽將於9月5日至9月7日在台北大巨蛋舉行退休，他認為自己現在還是球員，就是繼續努力，心情上也保持平常，「有人在我前面退休過，我有心理準備了，總會走到這一天，希望到時候不要哭，哈哈。」

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統一獅 林智勝

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