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中職／悍將3E…兄弟15安擴大傷口豪取4連勝 凍結獅隊M4
中信兄弟隊鄭浩均先發5局無失分領軍封鎖，打線更是瘋狂敲出15支安打，加上富邦悍將3次失誤擴大失血量，最終以10：0豪取4連勝，加上另一地統一獅隊輸給味全龍隊，成功將獅隊上半季封王魔術數字凍結在「M4」。
鄭浩均傷癒復出後的前兩場先發都是5局失1分，結果1勝1敗，今天進化到5局無失分，僅被敲2支安打，另有4次三振、2次四壞保送、1次觸身球。
而兄弟打線在2局下靠宋晟睿的二壘安打先攻下2分，4局下滿壘2人出局時，岳政華的安打敲回1分，只不過前4局頻繁出現的跑壘失誤，讓兄弟無法擴大領先。
6局下把握悍將三壘手劉俊豪失誤，岳政華的適時安打一棒追加2分；7局下劉俊豪再發生守備瑕疵，兄弟把握無人出局滿壘機會，引爆單局5分攻勢，開啟「魯閣」。
悍將輸球又添傷兵，今天才剛從二軍升上的2023年第一指名王念好，在5局上被鄭浩均的觸身球砸中右手肘，當下表情痛苦退場休息，先進行冰敷治療再觀察後續狀況。
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