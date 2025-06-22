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中職／林智勝雙安帶頭衝 龍隊擊敗獅隊中止4連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
一局下味全龍林智勝擊出右外野滾地球，送回壘上跑者，為球隊率先拿下一分。記者林伯東／攝影
一局下味全龍林智勝擊出右外野滾地球，送回壘上跑者，為球隊率先拿下一分。記者林伯東／攝影

4連敗的味全龍隊終於止跌回升，前4場合計僅得6分的打線，今天前3局就從強投梅賽斯手中攻下4分，加上自家先發投手鋼龍6局失1分的優質先發，以4：1擊敗上半季龍頭統一獅隊。

43歲的林智勝今天擔任先發第四棒、指定打擊，1局下首打席敲出右外野滾地安打，幫助龍隊先馳得點，不過自己想趁傳跑往二壘被觸殺出局；3局上則是接在郭天信後面敲出安打，製造一、三壘有人局面，吉力吉撈．鞏冠高飛犧牲打敲回龍隊第4分。

中間第2局龍隊則是靠4支安打串連，王順和、陳子豪的安打各有1分打點；獅隊先發投手梅賽斯最終5.1局丟掉4分，被敲10支安打寫下個人來台單場最慘紀錄。

龍隊先發投手鋼龍封印了獅隊打線4局，5局上才因開局保送林子豪後，2出局被連敲3支安打，丟掉唯一一分，但接著連抓2個出局數止血，最終以93球投完6局，被敲5支安打失1分，另有5次三振、2次四壞保送，拿下本季第6勝。

二局下王順和（圖）與陳子豪接連擊出帶有打點的安打。記者林伯東／攝影
二局下王順和（圖）與陳子豪接連擊出帶有打點的安打。記者林伯東／攝影
統一獅對味全龍比賽下午在天母棒球場舉行，味全龍隊先發投手鋼龍。記者林伯東／攝影
統一獅對味全龍比賽下午在天母棒球場舉行，味全龍隊先發投手鋼龍。記者林伯東／攝影

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鋼龍 林智勝

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