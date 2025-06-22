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中職／味全龍對戰統一獅 龍隊4：1領先

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
統一獅對味全龍比賽下午在天母棒球場舉行，味全龍隊先發投手鋼龍。記者林伯東／攝影
統一獅對味全龍比賽下午在天母棒球場舉行，味全龍隊先發投手鋼龍。記者林伯東／攝影

統一獅味全龍比賽下午在天母棒球場舉行，統一獅隊派出先發投手梅賽斯，味全龍則由鋼龍應戰。

一局下味全龍林智勝擊出右外野滾地球，送回壘上的陳子豪，為球隊率先拿下一分。二局下王順和與陳子豪接連擊出帶有打點的安打，比數來到3比0。三局下吉力吉撈．鞏冠擊出高飛犧牲打拿下第四分。五局上統一獅林佳緯擊出一分打點安打，追回一分。目前五局結束味全龍4：1領先統一獅。

一局下味全龍林智勝擊出右外野滾地球，送回壘上跑者，為球隊率先拿下一分。記者林伯東／攝影
一局下味全龍林智勝擊出右外野滾地球，送回壘上跑者，為球隊率先拿下一分。記者林伯東／攝影
統一獅對味全龍比賽下午在天母棒球場舉行，統一獅隊先發投手梅賽斯。記者林伯東／攝影
統一獅對味全龍比賽下午在天母棒球場舉行，統一獅隊先發投手梅賽斯。記者林伯東／攝影
二局下王順和與陳子豪（圖）接連擊出帶有打點的安打。記者林伯東／攝影
二局下王順和與陳子豪（圖）接連擊出帶有打點的安打。記者林伯東／攝影
二局下王順和（圖）與陳子豪接連擊出帶有打點的安打。記者林伯東／攝影
二局下王順和（圖）與陳子豪接連擊出帶有打點的安打。記者林伯東／攝影

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陳子豪 統一獅 味全龍

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