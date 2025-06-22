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中職／悍將首輪回一軍首日就被砸…球團回報王念好傷情

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊王念好被觸身球砸中右手肘。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊王念好被觸身球砸中右手肘。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊2023年第一指名王念好今天才剛重返一軍，結果第5局就被觸身球砸中手肘，提前傷退，先進行冰敷治療再觀察後續。

悍將今天在洲際棒球場面對中信兄弟隊，賽前將王念好升上一軍，即刻先發第7棒、一壘手，這也是他繼5月23日之後，相隔近一個月再次回到一軍出賽。

然而回到一軍的第一天，王念好首打席遭到三振，5局上的打席在2好3壞後，被鄭浩均投出的近身球砸中右手肘，王念好當下表情猙獰，而總教練陳金鋒、防護員上場檢視後，立刻決定讓他退場休息，由林莛淯接替代跑。

悍將球團表示，王念好右手肘內側遭到觸身球擊中挫傷，先行退場治療冰敷，持續觀察狀況。

今年在一軍前面18場出賽，王念好打擊率僅1成43，隨後下二軍針對打擊觀念重新調整，透過固定出賽累積經驗，18場出賽繳出打擊率3成33、長打率4成92的成績。

富邦悍將隊王念好被觸身球砸中右手肘。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊王念好被觸身球砸中右手肘。圖／富邦悍將隊提供

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王念好 富邦悍將 中信兄弟

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