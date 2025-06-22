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中職／對獅隊17局僅失1分 曹祐齊專注自己課題：不用管統一還兄弟
味全龍隊投手曹祐齊今年化身「除獅機」，昨天雖然首局掉分中斷對戰統一獅隊連12局無失分，但5局僅失1分的表現依舊可觀，曹祐齊認為自己不會特別在意對手，「不用管統一還是兄弟，做好自己能做的就好」。
曹祐齊昨天以安打、觸身球開局，也導致獅隊靠推進攻下分數，後面雖然沒有再失分，不過第2、3局的四壞保送讓曹祐齊自認仍需調整，「前3局都無法控制自己的身體，就透過局間去調整，投手教練羅曼有跟我說，身體有點往前衝，節奏要放慢一點。」
曹祐齊坦言，投到第5局才有找回感覺，「現在投球均速有拉上來，昨天感覺狀況好，想出力反而跑掉。」
曹祐齊本季前兩場對上獅隊都繳出6局無失分的先發好投，拿下1勝，而昨天則是5局失1分，對獅隊投得特別順，曹祐齊卻說：「站上去，我面對的是我自已，當然還是會做好功課，但不用管是統一還是兄弟，做好自己能做的就好。」
只不過僅投65球就退場，曹祐齊今年一軍投球數還沒超過90球，他認為球數要拉上來不是問題，牛棚練投也有到這個數字，只是有時場上的狀況讓自己沒有辦法續投，下半季希望能夠在最小球數內拉長局數，投到6局、7局甚至8局。
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