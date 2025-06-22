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中職／體驗過魔鷹已放鬆 李軍守住1分差寫隊史

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊投手李軍。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊投手李軍。記者蘇志畬／攝影

統一獅隊19歲的年輕投手李軍生涯2次登板都是大場面，昨天在1分差場面投出三上三下，以19歲85天之齡成為隊史最年輕奪下中繼成功投手，李軍笑說，經歷過初登板對決過魔鷹後「已經可以放鬆做自己」。

獅隊昨天以4：1擊敗味全龍隊，7局下在僅2：1領先情況下面對龍隊第1到3棒張政禹、吉力吉撈．鞏冠、郭天信，李軍連抓三個出局數展現強心臟，賽後總教練林岳平透露這是投手教練的安排。

獅隊投手教練霍斯曼談到讓李軍面對高張力，「選手能夠從教練身上得到信任很寶貴，當下想讓他覺得教練是相信他的，也高興他有達成。」

霍斯曼透露，從自己來到台灣開始，就觀察到李軍有不錯的能力，提醒他「相信球威、享受比賽」也能看到他好的回饋，球隊現在需要好的左投去克制左打。

李軍表示，昨天是在牛棚聽到教練指示要做好準備，上去沒有想太多，「就是幫助球隊、不要再失分，一步步去做好，跟上次登板感覺沒什麼差。」

李軍的上一次也是一軍初登板，在12日面對台鋼雄鷹隊9局上登板，雖然當時獅隊領先9分，但無人出局、一二壘有人場面要對上全壘打王魔鷹，結果李軍成功三振，接著被王柏融敲出安打掉1分，再製造滾地球抓到第2個出局數後退場。

當時魔鷹對好球帶有些微詞，李軍表示，沒想過自己剛上來一軍就面對這樣的場面，但也因為這次經歷，後面就能夠放鬆做自己，「他如果衝上來我絕對跑。」

這也是李軍生涯首次三振，他把這顆球好好留起收藏，父親、前兄弟象球星李志傑也在初登板後鼓勵他，李軍轉述：「他告訴我要每場保持下去，拿出大將之風。」昨天的登板後也有收到爸媽的鼓勵。

李軍坦言，今年目標放在強化身體素質，原本以為整季都會在二軍，沒想到這麼快就一軍登板覺得很開心，也感受到一軍打者比較有攻擊性、觀眾比較多，「比賽張力不同。」

統一獅隊投手教練霍斯曼。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊投手教練霍斯曼。記者蘇志畬／攝影

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