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中職／樂天三本柱-1？河智媛曝7月沒班表有秘密計畫
樂天桃猿隊應援團樂天女孩七月班表21日出爐，粉絲立刻發現「樂天三本柱」竟然只剩兩位現身，河智媛不見蹤影，對此，河智媛送上超可愛的手繪插圖，甜笑透露：「其實有一個三本柱的秘密行動，正在計劃中。」
雖然七月班表缺席，但河智媛其實正在台灣悄悄醞釀一項驚喜計畫，為了實現一個與三本柱有關的特別想法，「七月都在規劃這件事情，希望能得到球迷的支持，所以都在跟經紀公司溝通，希望能夠支持她的想法。」
河智媛更親手繪製出「三本柱」的三人頭像，中間的廉世彬頂著標誌性的雙馬尾，笑容甜美；右邊的禹洙漢則以蝴蝶結髮飾搭配水汪汪大眼；左邊則是本尊河智媛，俏皮地眨眼露齒笑，整體畫風充滿少女感，萌度爆表。
其實，河智媛的繪畫實力有跡可循，她曾在30秒內即席畫出樂天吉祥物「猿氣」，畫工之穩、筆觸之俐落，讓不少粉絲驚呼：「這是少女漫畫畫家吧？」
談到畫畫，河智媛笑說：「我喜歡畫畫，有時間的話，我會在咖啡廳一個人畫紙，或者在iPad上畫畫。好像是從小開始畫的，從那個時間開始有空偷偷繪畫，所以有了點實力。」
儘管自評並不算是「畫得好」，河智媛說：「其實我喜歡我的畫，但並不覺得畫得好，但是粉絲們和媽媽喜歡我的畫，所以很開心。」這份來自粉絲的鼓勵，也成了她這次動筆畫出「三本柱」的最大動力。
至於「秘密企劃」究竟會是什麼？河智媛笑說：「是什麼事情，最近就會知道了！這個構想將會在台灣實現。」究竟是舞台上的驚喜、還是全新的聯名企劃？粉絲們敬請期待，準備迎接這場「七月限定的秘密行動」。
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