中職／與桃猿大戰逾4.5小時 伍祐城守成雄鷹12比11勝出

中央社／ 台北21日電

中職今天在桃園棒球場的賽事，台鋼雄鷹與樂天桃猿大戰超過4個半小時，為本季最久比賽，雙方加起來敲出33支安打，最終雄鷹在第11局以12比11勝出，投手伍祐城後援2局守成。

雄鷹在1局上就擊退桃猿先發投手曾仁和，曾子祐、吳念庭、魔鷹（Steven Moya）、張肇元、紀慶然、顏郁軒、黃秉揚、王博玄都敲出安打，灌進7分。

1局下桃猿的林子偉、林智平選到保送後，林泓育擊出左外野飛球，左外野手葉保弟發生守備瑕疵、形成二壘安打，不過林子偉也在本壘前出局，葉保弟馬上被換下場，接著張閔勛敲出安打送回1分。2局上雄鷹洋砲魔鷹敲出陽春砲，再添1分，也刷新聯盟單季最快18轟紀錄。

不過桃猿持續追分，在第3到第5局各得1分；在8局下桃猿4比9落後時，林立在滿壘時敲出安打送回2分，陳晨威再敲2打點三壘安打，僅剩1分落後，接著林子偉選到保送，林智平再敲逆轉2打點二壘安打。

雄鷹在9局上靠著紀慶然、郭阜林、曾子祐敲安打，攻下1分戰成平手，桃猿終結者陳柏豪救援失敗。進入到延長賽突破僵局制，第10局雙方各攻下1分，11局上雄鷹的紀慶然敲安打、林家鋐選到保送後，王柏融擊出高飛犧牲打，攻下超前分。

最終這場4小時39分鐘本季最長賽事，雄鷹以12比11擊退桃猿，讓桃猿在爭冠期吞下2連敗，目前暫居上半季第3名，與統一獅隊勝差來到4.5場。此戰雄鷹最後一任投手伍祐城後援投2局，僅失1分非責失分，最終奪下勝投，也獲選為單場MVP。

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樂天桃猿 林子偉

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