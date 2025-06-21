LLB／中階組亞太棒球賽台灣季軍 南韓奪冠前進世界賽

2025世界少棒聯盟中階組（LLB 50/70）亞太暨中東區資格賽，代表台灣出賽的WHB魔法師以9比5擊敗菲律賓奪季軍；韓國冠軍戰以2比0擊敗日本，將前進美國打世界賽。

WHB魔法師隊今天季軍戰與菲律賓交手，菲律賓首局先馳得點，WHB魔法師隊換上王牌投手徐晨凱登板，展現強心臟特質，屢屢化解得點圈有人危機，在4局上1人出局滿壘時連送出2次三振、安全下莊。

WHB魔法師隊4局下攻下2分超前比數，5局單局打了11人次，5支安打攻勢有效串聯，另外靠保送、觸身球、投手犯規等，攻下6分大局、將比分拉開到7分差。

6局WHB魔法師隊再添1分保險分，菲律賓7局上追回4分，但WHB魔法師隊投手群順利守住、拿下季軍。

WHB魔法師隊教練林威宏指出，經過昨天對韓國的大戰，球員心態成熟度提提升，最後奪下季軍，「看著球員一路走來各方面成長，希望未來不管在任何人生階段遇到任何困難，都能保持心態勇往直前。」

冠軍戰韓國與日本交手形成投手戰，5局上全志原打出韓國團隊第1支安打、盜上二壘，在盜向三壘時靠捕手傳球失誤跑回第1分，相同劇本再度上演，權隅陞保送後盜上二壘，盜向三壘時日本隊捕手再度發生傳球失誤，韓國隊再添1分保險分。

韓國隊全志原投打有表現，先發7局完封投出10K，僅被敲1支安打、無失分，助韓國奪冠，獲得代表亞太暨中東區參加7月27日至8月3日於美國加州利弗莫爾（Livermore, Calif）舉行的世界賽資格。

韓國總教練鄭閩席指出，這場比賽關鍵在於投手跟守備，非常謝謝球員們的努力，接下來去美國一定要拿到冠軍，「拿下冠軍比我在韓國拿各種獎項獎都還要有價值。」

全志原自評表現100分，但也是因為有隊友守備的幫助才能達到這個結果，把冠軍歸功給所有隊友，「原本投完很累，但拿下冠軍疲勞都消失了。」

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