中職／潘傑楷轟兩分砲！獅克龍 封王數字降為M4
統一獅今晚作客天母球場出戰味全龍，獅隊先發洋投飛力獅主投六局，僅被敲四支安打，失一分，拿下客場五連勝，而單場106投球數，刷新個人單場新高紀錄。第四棒潘傑楷在八局上擊出兩分全壘打，個人包辦三分打點，本季第二度獲選單場最有價值球員。終場四比一力克味全，上半季封王魔術數字降為M4。
獅隊陳傑憲兩打數擊出兩支安打，雖無打點，卻也跑回兩分。救援兩局的獅隊日籍投手高塩將樹，面對七名打者，被擊出四支安打，無失分，送出四次三振，表現搶眼。獲勝的獅隊對戰龍隊取得五連勝，龍隊則苦吞主場七連敗。
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