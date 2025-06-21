中職／第8局兩美技救了兄弟著火牛棚 宋晟睿3分砲擊退悍將

中信兄弟隊今天5：0領先差一點搞砸，富邦悍將隊在比賽後段展現韌性，替補出賽的林澤彬兩打席都敲安貢獻打點，追近到1分差，但9局上面對終結者黃恩賜無力再突破，悍將終場以4：5輸球。

悍將由黃保羅先發4.2局被敲7安打、失5分，第2局先遭黃韋盛敲出陽春砲、生涯首轟，兄弟後續仍有攻勢，宋晟睿一棒敲出三分砲，擴大為4：0領先；第5局岳政華靠陳真的守備瑕疵跑出三壘打，王威晨補上二壘打再下一城，也打退黃保羅。

兄弟啟用新洋投李博登「開箱」，投4局無失分，交由牛棚接手戰局，而悍將陷入0：5落後，在比賽後段展開逆襲，讓兄弟牛棚著火。

先是第6局面對鄭凱文，兩出局後范國宸敲安開啟攻勢，孔念恩二壘打先敲回1分，王勝偉跑出內野安打，悍將啟用連兩棒代打，戴培峰、林澤彬都使命必達，安打各掃回1分打點。

第8局呂彥青登板，孔念恩安打、王勝偉觸身球再度開啟攻勢，戴培峰打得強勁的左外野飛球，先靠詹子賢的美技拯救，後續林澤彬安打再添分數，悍將追近到只剩4：5落後。兄弟換上陳冠穎接手，林莛淯打向三壘側的界外區，黃韋盛沿著攝影席的欄杆伸長了手撈到這球，成為該局另一個關鍵守備。 宋晟睿敲出三分砲。圖／中信兄弟隊提供 中信兄弟隊新洋投李博登。圖／中信兄弟隊提供

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