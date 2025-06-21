中職／1分領先啟用李軍連餅總都怕 9局未用陳韻文有考量

統一獅隊今天以4：1擊敗味全龍隊，牛棚啟用有亮點，只有1場一軍資歷的新人李軍把關2：1領先，霸氣三上三下，髙塩將樹連投最後兩局收尾，總教練林岳平也釋疑這兩項調度的各自考量。

此役打完前6局，獅隊僅有2：1領先，獅隊啟用李軍7局下面對龍隊第1到3棒張政禹、吉力吉撈．鞏冠、郭天信演出三上三下；獅隊打線則在8局上靠潘傑楷兩分砲擴大為4：1領先，髙塩8局下先面對龍隊4到6棒演出三上三下，第9局續投雖以保送開局，但後續連抓3個出局數，後援2局未被敲安打、無失分，送出4次三振。

林岳平指出，髙塩準備第8局時只差1分，後來有3分領先，考量是希望陳韻文做他的後防，「如果髙塩下來，陳韻文狀況不好，沒有人可以cover。」他表示，「兩個都有準備，只是先把髙塩消耗掉，明天就是陳韻文。」

林岳平也不諱言，啟用李軍的調度相當大膽，而且是來自投手教練的大膽之舉，「那一局真的滿關鍵，投手教練希望是李軍，但我擔心他第二次上場就是這種局面，不知道會不會沒辦法控制自己，但確實表現很好，希望他透過這樣的表現去經驗累積，變成我們很需要的那個投手。」 髙塩將樹後援2局無失分、送出4K，收下救援成功。記者侯永全／攝影

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