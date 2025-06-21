中職／自以為不會出牆 潘傑楷看重播直擊兩分砲「打到李多慧」
統一獅隊今天以4：1擊敗味全龍隊，潘傑楷擴大優勢的兩分砲、單場3分打點獲選為單場MVP，這一轟經由重播輔助判決認證為全壘打，大螢幕重播，讓全隊們都一起見證這球出牆，潘傑楷賽後被問到是否知道這轟打到哪裡，也笑答：「打到李多慧啊！」
獅隊僅以2：1領先的局面，潘傑楷8局上靠兩分砲為球隊底定勝果，這一球因彈回場內，他原先一度留在二壘上，主審吳家維則是當下就比出全壘打手勢，隨後經由裁判開會後決定啟動重播輔助判決。
重播畫面顯示，這一球打在外野全壘打牆後方的王道銀行廣告帆布上「小龍女」韓籍啦啦隊李多慧後才彈回場內，確認為兩分砲。
潘傑楷坦言，這一球打出去，自己不覺得會過牆，「因為我很常打這種打到牆的球，所以當下不覺得那是全壘打。」被問到是否有看到自己打到哪裡？他笑答：「打到李多慧啊！他們（隊友）有跟我講啊！說打到李多慧。」
獅隊逼近上半季冠軍關頭，潘傑楷淡然說：「現在球隊沒有很care何時會達到（冠軍），就是每場每場把該做的事情做好。」此役扛起第四棒，他認為並不陌生，「畢竟去年總冠軍賽也打過第四棒，就是一個棒次，一樣是做好自己該做的功課。」
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