快訊

77歲駕駛精神不濟釀禍？北捷站前吊車輾死人 影片曝光路人驚：撞到了

年輕人不愛！「國民黨把自己當貴族」館長挺黨主席延選 揭2人是好人選

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／龍隊25天從榜首一路玩到掛 獅隊封王燈號下修M4

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊洋投飛力獅先發6局僅失1分。記者侯永全／攝影
統一獅隊洋投飛力獅先發6局僅失1分。記者侯永全／攝影

統一獅隊今天以4：1擊敗味全龍隊，上半季封王魔術數字下修Ｍ4，同步「雙殺」龍隊、台鋼雄鷹隊，兩隊的淘汰指數都歸零，在上半季冠軍爭奪戰中出局。

獅隊第一局的攻勢從首棒林佳緯安打開啟，邱智呈也靠保送上壘，接下來兩棒滾地球出局換進壘，獅隊攻下分數，接下來兩隊分數凍結許久，1：0局面進入後段戰。

龍隊先發投手曹祐齊投5局僅被敲2安打、失1分退場，艾璞樂第6局接手投球，陳傑憲跑出內野安打，胡金龍二壘打攻下保險分。

獅隊洋投飛力獅先發6局共用106球，被敲4安打、失1分，一路投到第6局才掉分，李凱威、劉基鴻的串連安打攻占二、三壘有人，曾聖安的一壘方向滾地球幫助龍隊破蛋。

獅隊啟用一軍資歷僅1場的新人李軍把關2：1局面，7局下面對龍隊第1到3棒張政禹、吉力吉撈．鞏冠、郭天信演出三上三下；獅隊打線則在8局上靠潘傑楷兩分砲擴大為4：1領先。

龍隊以開季5連勝起跑，勝場與敗場差距最多達到8場（19勝11敗），5月27日還以22勝16敗雄踞第一，卻在接下來25天17場比賽吞下5勝12敗，排名一路南下。至今天輸球後，龍隊淘汰指數歸零，且戰績27勝28敗，本季首度勝率跌破5成。

潘傑楷8局上敲出兩分砲，單場貢獻3分打點。記者侯永全／攝影
潘傑楷8局上敲出兩分砲，單場貢獻3分打點。記者侯永全／攝影
胡金龍第6局二壘打帶有1分打點。記者侯永全／攝影
胡金龍第6局二壘打帶有1分打點。記者侯永全／攝影

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

陳傑憲 胡金龍 統一獅 味全龍 台鋼雄鷹

延伸閱讀

中職／桃猿4E「助攻」 獅隊封王魔術數字燈光秀又亮M5

中職／籲別再使用「泰國」形容他 邱智呈：更喜歡排灣的戰士

中職／林安可再見陽春砲 悍將敗場也安可7連敗改寫本季新猷

中職／曾聖安回家鄉花蓮出賽2安2打點 助龍搶勝獲MVP

相關新聞

中職／慘…曾仁和0.2局被打爆 雄鷹單局7分、12打席都平隊史

樂天桃猿隊今天一開賽就陷入0：7落後的監獄，曾仁和先發面對台鋼雄鷹隊，投不滿1局，0.2局被敲8安打、狂失7分，遭到打爆...

中職／搶救貧打龍 葉總坦言想在思考部署洋砲

味全龍隊上半季打得辛苦，至今天賽前只有27勝27敗、勝率即將跌破5成大關，今天若輸給統一獅隊將正式從上半季爭冠中遭到淘汰...

中職／「億元男」陳子豪尚未打出身價 葉君璋：需要時間

味全龍隊季外挖角陳子豪、朱育賢，卻未兌現在戰績上，最快在今天就會被排除在上半季爭冠行列中。「億元男」陳子豪成績不符身價，...

中職／悍將隊內5冠王申皓瑋降二軍 啟用「9號」扛中外野

富邦悍將隊今天陣容異動，降下主戰外野手申皓瑋，升上林莛淯，今天擔任先發中外野手、第九棒面對中信兄弟隊，將是他的一軍生涯初...

中職／自以為不會出牆 潘傑楷看重播直擊兩分砲「打到李多慧」

統一獅隊今天以4：1擊敗味全龍隊，潘傑楷擴大優勢的兩分砲、單場3分打點獲選為單場MVP，這一轟經由重播輔助判決認證為全壘...

中職／龍隊25天從榜首一路玩到掛 獅隊封王燈號下修M4

統一獅隊今天以4：1擊敗味全龍隊，上半季封王魔術數字下修Ｍ4，同步「雙殺」龍隊、台鋼雄鷹隊，兩隊的淘汰指數都歸零，在上半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。