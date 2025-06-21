中職／龍隊25天從榜首一路玩到掛 獅隊封王燈號下修M4

統一獅隊今天以4：1擊敗味全龍隊，上半季封王魔術數字下修Ｍ4，同步「雙殺」龍隊、台鋼雄鷹隊，兩隊的淘汰指數都歸零，在上半季冠軍爭奪戰中出局。

獅隊第一局的攻勢從首棒林佳緯安打開啟，邱智呈也靠保送上壘，接下來兩棒滾地球出局換進壘，獅隊攻下分數，接下來兩隊分數凍結許久，1：0局面進入後段戰。

龍隊先發投手曹祐齊投5局僅被敲2安打、失1分退場，艾璞樂第6局接手投球，陳傑憲跑出內野安打，胡金龍二壘打攻下保險分。

獅隊洋投飛力獅先發6局共用106球，被敲4安打、失1分，一路投到第6局才掉分，李凱威、劉基鴻的串連安打攻占二、三壘有人，曾聖安的一壘方向滾地球幫助龍隊破蛋。

獅隊啟用一軍資歷僅1場的新人李軍把關2：1局面，7局下面對龍隊第1到3棒張政禹、吉力吉撈．鞏冠、郭天信演出三上三下；獅隊打線則在8局上靠潘傑楷兩分砲擴大為4：1領先。

龍隊以開季5連勝起跑，勝場與敗場差距最多達到8場（19勝11敗），5月27日還以22勝16敗雄踞第一，卻在接下來25天17場比賽吞下5勝12敗，排名一路南下。至今天輸球後，龍隊淘汰指數歸零，且戰績27勝28敗，本季首度勝率跌破5成。 潘傑楷8局上敲出兩分砲，單場貢獻3分打點。記者侯永全／攝影 胡金龍第6局二壘打帶有1分打點。記者侯永全／攝影

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