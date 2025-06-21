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中職／慘…曾仁和0.2局被打爆 雄鷹單局7分、12打席都平隊史

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
曾仁和。本報資料照片
曾仁和。本報資料照片

樂天桃猿隊今天一開賽就陷入0：7落後的監獄，曾仁和先發面對台鋼雄鷹隊，投不滿1局，0.2局被敲8安打、狂失7分，遭到打爆退場。

曾仁和面對首棒曾子祐就被敲出二壘打開局，預示了今天的不順，一出局後雄鷹連續5棒安打，包括吳念庭、魔鷹、張肇元、紀慶然、 顏郁軒都敲安打，轉眼已經打下3分。

曾仁和好不容易對葉保弟取得第二個出局數，黃秉揚打向投手方向，曾仁和挨了一下，這球彈向三壘處理不及形成內野安打、帶有1分打點。曾仁和雖在試投後續留場上，但接下來滿壘保送曾子祐，再被王博玄敲安，雄鷹再添2分入袋，猿隊也決定換投。

雄鷹單局打下7分，追平隊史單局最多得分紀錄，前一次為2024年5月31日第6局，苦主也是猿隊。單局12打席同樣平隊史，原紀錄為2024年8月28日面對統一獅隊第2局。

曾仁和只投0.2局被敲8安打、失7分，過去他的單局最多失分紀錄為2024年4月7日第2局，被中信兄弟隊打下8分。

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樂天桃猿 曾仁和

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