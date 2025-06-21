中職／林智勝回一軍出賽就有表現 展拚勁帶動球隊氣氛
味全龍43歲老將林智勝昨天回一軍有表現，首局敲出帶有打點安打，總教練葉君璋表示，林智勝知道球隊近況，展現拚勁也能帶動球隊氣氛。
林智勝今年球季打完將結束球員生涯，開季有在一軍出賽，多以代打身分上場，之後雖有一、二軍異動，但也多隨隊一軍。
林智勝昨天升上一軍，在與中信兄弟比賽先發扛4棒、指定打擊，1局下敲出中外野方向安打送回團隊第1分，但跑二壘出局，昨天總計4打數敲出1支安打、貢獻1分打點。
龍隊總教練葉君璋今天賽前受訪表示，無論看到誰有表現都蠻開心的，林智勝已經準備要退休了，場上還可以有這樣的表現、展現拚勁很難得，林智勝也知道球隊的近況、能帶動球隊的氣氛。
龍隊近況不好，在天母主場吞下7連敗，葉君璋表示，壓力是自己給自己的、不是別人給的，可能期待很高，但表現不如預期，尤其在主場，又有球迷熱情的支持，球員想要拿出表現，比賽進展不如預期、壓力就會產生。
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