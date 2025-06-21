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中職／悍將隊內5冠王申皓瑋降二軍 啟用「9號」扛中外野

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊林莛淯升上一軍，扛第九棒、中外野。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊林莛淯升上一軍，扛第九棒、中外野。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天陣容異動，降下主戰外野手申皓瑋，升上林莛淯，今天擔任先發中外野手、第九棒面對中信兄弟隊，將是他的一軍生涯初登場。

申皓瑋為悍將本季表現最穩定的打者，目前出賽49場打擊率3成16，敲出54安、5轟、25分打點、跑回21分、81壘打數，5項數據都是悍將隊內第一。

申皓瑋因擊球時右手折到，手掌腫脹無法握棒，今天被降下二軍，悍將升上林莛淯，今天馬上就擔任先發中外野手出賽。

林莛淯為2023年悍將選秀第八指名，該年完成簽約後選穿9號球衣，而這件球衣的前一個主人正是隊史傳奇球星林益全，從2009年在興農牛隊開始使用這個背號，一穿就是14年，直到2022年球季後被放在戰力外名單，轉戰統一獅隊，9號球衣也因此空出。

申皓瑋因傷下二軍。 聯合報系資料照
申皓瑋因傷下二軍。 聯合報系資料照

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統一獅 申皓瑋 富邦悍將

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