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中職／林安可繼續按兵不動 餅總保守調度防傷情擴大

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
林安可。聯合報系資料照
林安可。聯合報系資料照

統一獅隊挑戰季冠軍之路，今天前進天母棒球場面對味全龍隊，主砲林安可依然在板凳上埋伏、伺機代打，總教練林岳平表示，對於他的出賽採取比較「保守」的作法，擔心為了搶壘，出現比較嚴重的傷勢就不好了。

獅隊兩位主力外野手傷情都出現在14日，陳傑憲為左手腕，林安可則是右大腿，陳傑憲已在昨天回歸先發打線，林安可則是直到今天都先按兵不動。

林岳平表示，林安可今天的角色一樣是代打，「保護他，跑的話，可能為了一次搶壘，會出現比較嚴重的傷勢，現在先採取比較保守的方式出賽。」

新人鍾允華昨天在9局下12：2時登板，面對樂天桃猿隊三上三下、送出2次三振，林岳平對他的評價目前還沒有太多能說的，「後續看有沒有給他比分差距比較小的登板，至於固定位置（登板時機）的時候，目前還沒有。」

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陳傑憲 統一獅 林岳平 林安可

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