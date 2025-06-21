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中職／林凱威回歸還沒那麼快 預計7月重啟出賽
味全龍隊主力牛棚林凱威右手肘發炎，總教練葉君璋今天透露他目前的復原進度，預計在7月1日從二軍開始比賽，也就是說下半季才會重返前線。
林凱威今年在一軍出賽8場後傳傷情，最後一場出賽為4月23日，原本擔心是韌帶撕裂，幸好檢查後為發炎，當時評估休息1個月，隨著上半季進入尾聲，目前尚未重啟出賽。
葉君璋表示，林凱威現在應在牛棚階段，接下來還要進行實戰投打，預計在7月1日開始比賽，現在的首要前提是先確定他的手不會不舒服。
龍隊目前處於主場6連敗低迷狀況中，葉君璋認為，壓力都是自己給自己，當球隊狀況不如自己所想，自然會產生壓力，「尤其在主場，球迷都滿支持、很熱情，球員也許會更希望表現給球迷看，可想而知，當比賽進行不如自己意思，壓力就會產生。」
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