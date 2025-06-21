中職／「億元男」陳子豪尚未打出身價 葉君璋：需要時間

味全龍隊季外挖角陳子豪、朱育賢，卻未兌現在戰績上，最快在今天就會被排除在上半季爭冠行列中。「億元男」陳子豪成績不符身價，總教練葉君璋也坦言的確尚未達到球隊對他的預期，但他或許是比較需要時間適應的打者；至於生涯已過巔峰的疑慮，葉總說：「倒是不用擔心」。

龍隊針對打擊罩門，季外連續重金網羅朱育賢、陳子豪，「鈔能力」卻未體現在戰績上，團隊打擊率2成58排名聯盟倒數第2，只贏過富邦悍將隊的2成52。

還不滿30歲的陳子豪，以「億級」合約前進龍隊，但目前帶給龍隊的幫助有限，本季至今僅繳出打擊率0.225、上壘率0.344、長打率0.318，距離生涯平均都有一段距離。

葉君璋表示，陳子豪的成績確實還不盡理想，「但可以理解，有些人離開比較習慣的地方，的確需要一些時間，每個人需要的時間不一樣，他可能就是需要比較長時間。」葉君璋表示，陳子豪打出應有成績是遲早的事，問題在於如何幫助他縮短這個時間。

他也表示，不擔心陳子豪可能已經步過巔峰之年，「有時看他在打，我覺得還滿不錯，只是沒有打到球心，擊球穩定性還沒有很好。」

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