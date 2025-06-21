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中職／搶救貧打龍 葉總坦言想在思考部署洋砲

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍上半季戰績不如預期，打擊依然是最大問題。 聯合報系資料照
味全龍上半季戰績不如預期，打擊依然是最大問題。 聯合報系資料照

味全龍隊上半季打得辛苦，至今天賽前只有27勝27敗、勝率即將跌破5成大關，今天若輸給統一獅隊將正式從上半季爭冠中遭到淘汰。球隊打擊是最大問題，總教練葉君璋被問到下半季是否有部屬洋砲的想法，坦言：「的確是有在想」。

龍隊針對打擊罩門，季外連續重金網羅朱育賢、陳子豪，「鈔能力」卻未體現在戰績上，團隊打擊率2成58排名聯盟倒數第2，只贏過富邦悍將隊的2成52。

葉君璋先是給予鼓勵，他指出，打線在幾場看起來是有起色，保持下去，球隊狀況自然會起來。被進一步問到下半季改以洋砲應戰的可能性，葉君璋坦言，確實有這樣的念頭。

葉君璋表示，龍隊成軍至今雖然已經5年，但隊上只有林智勝是屬於有經驗的砲手，其他多是靠腳程、contact的選手為核心，「無形之中，比較沒有人讓他們模仿。」他說每隊都會有所謂的「模型」，讓隊上後輩學習，像統一獅隊有陳傑憲、台鋼雄鷹隊有魔鷹，「有個好的模型，讓他們跟隨，可能會前進比較順利。」

葉君璋表示，龍隊缺少這樣的前輩，選手還是需要教練提醒比較多，「洋砲這件事，是可以考慮的想法，或許可以讓球員比較知道怎麼打，像以前有曼尼（Manny Ramirez），一個超級明星在，無形之中會給年輕球員想法，他們會比較踏實去做。」

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陳傑憲 葉君璋 統一獅

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