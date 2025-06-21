快訊

賴清德大登場 蘇一峰：政府窮到沒錢買衛生紙 但可以大罷免大灑幣

星巴克「買一送一」！只有一天、這次有3款星冰樂

MLB／扯！釀酒人新秀29球破百哩 完全比賽投到第7局才破功

中職／連2次離譜失誤被罵 林子偉：不代表一定要接受惡意批判

聯合新聞網／ 綜合報導
林子偉。聯合報系資料照
林子偉。聯合報系資料照

樂天桃猿隊二壘手林子偉昨天比賽發生2次離譜失誤，導致猿隊最終以2：12遭到統一獅隊痛宰。林子偉賽後被部分球迷批評散漫，他深夜在IG發限時動態回應。

5局上獅隊2出局攻占二壘，林祖傑敲出中間方向滾地球，看似完全沒難度的球，林子偉沒確實接起來，不只林祖傑安全上壘，二壘跑者陳聖平也衝回本壘拿下第6分。

9局上獅隊林子豪先開轟，接著一人出局攻占一壘，陳重羽擊出平凡的滾地球，原本以為會成為雙殺結束半局，但林子偉竟然發生火車過山洞失誤。隨後猿隊投手黃偉晟無法壓制獅隊攻勢，單局狂失6分（4分自責）。

林子偉深夜在IG發限時動態寫道，「謝謝大家的批評與指教，相信還是有很多地方需要再去學習，但不代表一定要接受惡意的批判。我知道不會每次都成功，但願意從失敗中學習，我的失誤，我承擔責任，會重新站起來。」

林子偉IG限時動態。截圖自林子偉IG
林子偉IG限時動態。截圖自林子偉IG

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

樂天桃猿 林子偉

相關新聞

中職／張閔勛認證好脾氣 威能帝、魔神樂一動一靜不同款好好先生

握有兩張王牌的洋投陣容並不罕見，但要同時都是好脾氣的強投就不容易，樂天桃猿隊捕手張閔勛看「威魔」，也認證是合作以來算脾氣...

中職／桃猿4E「助攻」 獅隊封王魔術數字燈光秀又亮M5

樂天桃猿隊祭出「威魔套餐」正面對決龍頭統一獅隊，獅隊「雙主菜」至少吃到一道，昨天遭到威能帝壓制，但今天突破魔神樂，在他5...

中職／「威晨要我放輕鬆」張仁瑋生涯首獲MVP 有隊長教誨

中信兄弟隊今天以4：3擊敗味全龍隊，小將張仁瑋頂替受傷的江坤宇鎮守游擊，攻守兩端都有貢獻，敲出雙安包含勝利打點，生涯首次...

中職／連2次離譜失誤被罵 林子偉：不代表一定要接受惡意批判

樂天桃猿隊二壘手林子偉昨天比賽發生2次離譜失誤，導致猿隊最終以2：12遭到統一獅隊痛宰。林子偉賽後被部分球迷批評散漫，他深夜在IG發限時動態回應。 5局上獅隊2出局攻占二壘，林祖傑敲出中間方向滾

中職／張仁瑋敲致勝安打 兄弟力退味全龍

味全龍今晚在天母球場與兄弟隊進行二連戰的第二場賽事，兄弟隊靠第九棒張仁瑋在七局上擊出的一壘安打超前分，以及第五棒詹子賢在...

中職／攻破魔神樂一棒在「二壘打陀螺」 餅總看蒙德茲本色依然在

統一獅隊今天以12：2打爆樂天桃猿隊，攻破聯盟最強投手之一魔神樂，獅隊教頭林岳平賽後點出，今天魔神樂的壞球較多，一偏高獅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。