中職／連2次離譜失誤被罵 林子偉：不代表一定要接受惡意批判

樂天桃猿隊二壘手林子偉昨天比賽發生2次離譜失誤，導致猿隊最終以2：12遭到統一獅隊痛宰。林子偉賽後被部分球迷批評散漫，他深夜在IG發限時動態回應。

5局上獅隊2出局攻占二壘，林祖傑敲出中間方向滾地球，看似完全沒難度的球，林子偉沒確實接起來，不只林祖傑安全上壘，二壘跑者陳聖平也衝回本壘拿下第6分。

9局上獅隊林子豪先開轟，接著一人出局攻占一壘，陳重羽擊出平凡的滾地球，原本以為會成為雙殺結束半局，但林子偉竟然發生火車過山洞失誤。隨後猿隊投手黃偉晟無法壓制獅隊攻勢，單局狂失6分（4分自責）。

林子偉深夜在IG發限時動態寫道，「謝謝大家的批評與指教，相信還是有很多地方需要再去學習，但不代表一定要接受惡意的批判。我知道不會每次都成功，但願意從失敗中學習，我的失誤，我承擔責任，會重新站起來。」

林子偉IG限時動態。截圖自林子偉IG

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