中職／張閔勛認證好脾氣 威能帝、魔神樂一動一靜不同款好好先生

握有兩張王牌的洋投陣容並不罕見，但要同時都是好脾氣的強投就不容易，樂天桃猿隊捕手張閔勛看「威魔」，也認證是合作以來算脾氣很好的外籍選手，但兩人還是有些差異之處，威能帝個性比較外放，魔神樂則是總是淡定的模樣，看不出情緒起伏。

猿隊本周連續打出威能帝、魔神樂正面對決龍頭統一獅隊，威能帝8局失1分強勢把關，魔神樂則是投球內容失穩，被安打偏多，加上隊友守備失誤也不幫忙，最終5局失6分（責失4分）吞敗。

威能帝、魔神樂因親和度高，在球迷之間人氣頗高，場上的好脾氣也是顯而易見，多數時間都與他們搭檔的張閔勛也認證：「比起過往洋將，他們確實脾氣算很好，也因為在這樣在場上不會有太大起伏，表現一直都不錯，不會因為自己狀況不好或隊友失誤，情緒就比較波動，還是很專注在球場上。」

張閔勛說，選手都有情緒，有各自尋找出口的方式，兩人難能可貴之處，「要怎麼在情緒不好時還有辦法很成熟不要表現出來，不去影響隊友，這是很難的。」他印象中，他們最逼近生氣的時刻，是為自己投不好自責，會喊出來、吼出來發洩一下，「但進來後摔東西、生氣那些，基本上是沒有。」他稱讚兩人是有能力又好配合的洋將，「像兄弟一樣，他們融入我們，我們也融入他們。」

雖然同是「好好先生」，但還是有不同的地方，張閔勛說威能帝還是比較外放，「魔神樂是撲克臉，投得好也這樣、投不好也這樣，比較看不出情緒起伏，一直都很淡定的樣子，也不會有關鍵三振拉弓這種。」私底下的魔神樂也是內斂型，張閔勛笑說：「魔神樂很有型又斯文，打扮不像打棒球的，像拍電影的。」

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