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得不償失？大陸暫不會侵台原因曝光 專家：動武恐釀災難性後果

中職／張仁瑋敲致勝安打 兄弟力退味全龍

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
味全龍吉力吉撈．鞏冠在八局下擊出兩分全壘打。記者侯永全／攝影
味全龍吉力吉撈．鞏冠在八局下擊出兩分全壘打。記者侯永全／攝影

味全龍今晚在天母球場與兄弟隊進行二連戰的第二場賽事，兄弟隊靠第九棒張仁瑋在七局上擊出的一壘安打超前分，以及第五棒詹子賢在八局上的兩分全壘打，終場以4：3，一分之差險勝龍隊，二連戰取得全勝，並讓味全龍苦吞三連敗。

兄弟先發投手兄弟先發投手羅戈主投七局，被擊出七支安打，失一分，送出三次三振，拿下勝投，也取得連續五場勝場。擊出勝利打點的兄弟張仁瑋三打數敲出兩支安打，帶有致勝的一分打點，本季首度獲選單場最有價值球員。第五棒詹子賢在八局上擊出保險分的兩分全壘打。奪勝的兄弟對戰龍隊取得三連勝。

味全龍啦啦隊賽前跳開場舞。記者侯永全／攝影
味全龍啦啦隊賽前跳開場舞。記者侯永全／攝影
中信兄弟詹子賢在八局上擊出兩分全壘打。記者侯永全／攝影
中信兄弟詹子賢在八局上擊出兩分全壘打。記者侯永全／攝影
味全龍林智勝搶攻本壘，遭兄弟捕手高宇杰觸殺。記者侯永全／攝影
味全龍林智勝搶攻本壘，遭兄弟捕手高宇杰觸殺。記者侯永全／攝影
中信兄弟張仁瑋三打數擊出兩支安打，一壘安打的勝利打點，讓他本季首度獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
中信兄弟張仁瑋三打數擊出兩支安打，一壘安打的勝利打點，讓他本季首度獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影

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味全龍

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