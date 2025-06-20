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中職／羅戈7局好投、詹子賢開轟 兄弟賞龍隊3連敗

中央社／ 台北20日電

中職今天在天母棒球場的賽事，中信兄弟先發投手羅戈繳出7局僅失1分好投，加上詹子賢開轟，終場以4比3奪勝，味全龍吞3連敗；另一場比賽，富邦悍將以4比3擊退台鋼雄鷹

龍隊在1局下靠著吉力吉撈．鞏冠、林智勝敲出安打，率先攻下1分；不過，5局上兄弟的岳東華敲二壘安打後，高宇杰再敲安打追平比分；7局上兄弟的黃韋盛靠著游擊手劉俊緯接球失誤上壘後，高宇杰、張仁瑋都敲安打，得1分超前。

8局上兄弟的詹子賢從龍聖（Zac Lowther）手中轟出2分砲，下個半局龍隊的吉力吉撈．鞏冠也從呂彥青手中敲2分砲，不過，最終兄弟仍以4比3擊退龍隊，奪下2連勝，龍隊則是吞下3連敗。

兄弟先發投手羅戈（Nivaldo Rodríguez）此戰用93球投7局，被敲出7支安打，投出1次保送、3次三振，僅失1分演出優質先發，奪下本季第5勝。

另一場在澄清湖棒球場的賽事，富邦悍將在3局上二、三壘有人時，范國宸敲安打帶有2分打點；6局上范國宸再從艾速特（Eric Stout）手中轟出陽春砲，悍將取得3比0領先。

台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）在7局下從布坎南（David Buchanan）手中轟出2分砲，本季第17轟出爐，接著三壘有人時，王柏融代打敲出追平安打。不過，8局上悍將二壘有人時，豊暐敲出二壘安打帶有1分打點，終場悍將以4比3獲勝。

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富邦悍將 台鋼雄鷹

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