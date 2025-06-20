中職／攻破魔神樂一棒在「二壘打陀螺」 餅總看蒙德茲本色依然在

統一獅隊今天以12：2打爆樂天桃猿隊，攻破聯盟最強投手之一魔神樂，獅隊教頭林岳平賽後點出，今天魔神樂的壞球較多，一偏高獅隊都能掌握敲出長打，「加上守備給我多得2分的機會，拉開安全距離，是這場比賽的關鍵。」他指的是5局上林子偉在二壘上的漏球。

此役兩隊都由身披21號球衣的洋投先發，也正巧是5月MVP票選中獲得票數的兩位投手，5月MVP最終得主魔神樂先發5局被敲9安打、失6分（責失4分）承擔敗投，蒙德茲則是繳出6局失2分優質先發，摘下本季第5勝。

蒙德茲前一場登板已是5月27日，面對富邦悍將隊4局失4分，接下來在洋將異動中降下二軍，直到今天才回到一軍面對季冠軍之爭的一大對手猿隊。

蒙德茲先發6局共用98球，被敲2安打，有5次四死球保送，控制在僅失2分，他在2局下以保送林泓育、張閔勛安打開局，余德龍二壘方向滾地球送回1分，第6局首位打者林智平敲三壘打，林泓育的滾地球攻下1分。

猿隊先前對戰魔神樂單場最多得分只有3分，今天一舉翻倍，林岳平表示，「看起來他今天的壞球比較多，一偏高，我們都可以掌握到，而且是長打，今天投起來是比較辛苦。」他進一步點出獅隊的第5、6分入袋，堪稱底定比賽的關鍵，有對手的守備失誤「幫忙」，「那球打到二壘，場地看起來有點像是打陀螺球。」

至於自家蒙德茲的表現，林岳平苦笑說：「沒有不一樣，壞球依然多，保送依然在，但可以在危機時刻解決打者，算有他自己獨特的能力。」

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