中職／「威晨要我放輕鬆」張仁瑋生涯首獲MVP 有隊長教誨

中信兄弟隊今天以4：3擊敗味全龍隊，小將張仁瑋頂替受傷的江坤宇鎮守游擊，攻守兩端都有貢獻，敲出雙安包含勝利打點，生涯首次獲選單場MVP，他透露隊長王威晨一直幫助自己放輕鬆。

江坤宇昨天比賽跑壘時扭傷左腳，今天休兵，由張仁瑋先發游擊手、第9棒，他先在3局上首打席敲安，7局上又在平手時刻敲出敲出適時安打，超前為2：1，兄弟就此領先到底。

張仁瑋表示，平手上去打擊沒有想要做什麼，「好球來我就打，心情其實是空白的，就一個play、一個play來。」

張仁瑋不是第一次代替江坤宇先發游擊，不過每次上場前，王威晨都會過來要他放鬆一點，張仁瑋透露兩人對話：「我跟他說『會緊張』，他說『這樣很好，打就對了』。」後來敲出超前安打，王威晨也過來鼓勵說：「不錯，繼續保持。」

總教練平野惠一則認為，張仁瑋完成了期待以上的表現，「先不論阿坤的狀況，阿瑋內野、外野都要守備的工具人特質，對球隊來說是不可或缺的存在。」

今天由龍隊在1局下先得分，兄弟從後反攻，平野惠一表示，第1局看到林智勝揮棒爆發力那麼好，心想「他說不定是關鍵人物」結果真的由他的安打先得分，「但還好後面大家齊心協力封鎖對方打線。」

平野惠一認為關鍵在第5局，在追平比數之後，5局下也守住了失分的危機，「以往追平後都會掉分，但今天沒有，棒球是以投手為中心加上守備的。」

今年常常1分差輸球的兄弟今天是1分差贏球，平野惠一也說：「今天重點是守備取勝，贏球原因滿明顯的，這也是一直以來在強調的。對方投手很好，所以我甚至對（許）基宏下盜壘戰術，用盡各種方式想擾亂他的節奏。」

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