中職／悍將勝利失而復得 雄鷹難破「5成魔咒」牢籠

富邦悍將隊昨天陷入上半季獨居墊底牢籠，但今天重新開始，布坎南6.1局失2分的好投雖然因富藍戈救援失敗丟掉勝投，但靠8局上豊暐的超前安打以4：3拿下勝利；台鋼雄鷹隊陷入「5成魔咒」，本季第9次挑戰5成勝率還是失敗作收。

悍將今天前6局就靠范國宸打下3分，3局上2出局、二三壘有人，范國宸適時安打敲回2分，6局上作為首名打者敲出陽春砲、個人本季第3轟。

前面6局沒掉分的布坎南在7局下先是被吳念庭敲安，隨後挨了魔鷹一發兩分彈，讓比數來到1分差，接著留下1出局、一壘有人局面退場，富藍戈接手後被紀慶然敲出二壘安打，但在本壘前抓到跑者，只不過再被代打的王柏融敲安，丟掉1分讓比賽回到平手。

不會悍將在8局上陳真把握對手失誤上二壘，並靠犧牲觸擊上三壘，豊暐的二壘安打敲回1分打點要回領先。

富藍戈續投8局下沒再掉分，而張奕在9局下接手，投出三上三下包含2次三振，成功守住勝利，進帳個人本季第2次救援成功，勝投記在富藍戈身上。 富邦悍將隊范國宸開轟，全場敲回3分打點。圖／富邦悍將隊提供

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