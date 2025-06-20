中職／桃猿4E「助攻」 獅隊封王魔術數字燈光秀又亮M5

樂天桃猿隊祭出「威魔套餐」正面對決龍頭統一獅隊，獅隊「雙主菜」至少吃到一道，昨天遭到威能帝壓制，但今天突破魔神樂，在他5局投球任內攻下6分，加上猿隊出現離譜的4次失誤，獅隊終場以12：2打爆猿隊，重新點亮上半季封王魔術數字M5。

獅隊由蒙德茲先發6局被敲2安打，有5次四死球保送，控制在僅失2分，獲選為單場MVP。

獅隊打線揮別連3場僅1分入袋的低迷，今天攻破居勝投榜領先的魔神樂，邱智呈二壘打加盜壘站上三壘，陳鏞基的高飛犧牲打在一局上就幫助獅隊開張分數，第2局靠胡金龍、陳重羽兩棒二壘打串連先攻下1分，林祖傑、林佳緯接續敲安再有分數進袋。

第4局林佳緯因一壘手李勛傑的失誤上壘，陳傑憲二壘打掃回獅隊第4分，第5局則是陳聖平的二壘打先攻下1分，林祖傑打向二壘，林子偉也發生失誤，進一步釀成失分，獅隊擴大為6：1領先。

魔神樂最終先發5局被敲9安打，丟掉6分（責失4分），為他本季失分最多的一戰。

黃偉晟9局上登板，林子豪先敲陽春砲、本季第8轟，後續安打、保送、失誤各種狀況都出現，獅隊單局一波猛攻灌進6分，得分達到雙位數。

猿隊打線此役只出現2安打，卻有4次失誤，林子偉一人就出現兩次離譜漏球，讓戰局逐漸走向失控。 統一獅隊洋投蒙德茲。圖／統一獅隊提供

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