中職／張仁瑋頂江坤宇敲雙安 羅戈7局好投助兄弟2連勝

中信兄弟隊主力游擊手江坤宇今天因傷休兵，頂替的張仁瑋把握機會敲出雙安，包含7局上超前比數的安打，先發投手羅戈也繳出7局失1分好投，兄弟終場就以4：3擊敗味全龍隊，在3連敗之後取得2連勝。

龍隊今天由林智勝扛起先發第四棒，先以43歲又170天改寫史上第二年長紀錄，僅次於高國慶（43歲又204天），首打席就在1局下敲出1分打點安打，幫助龍隊先馳得點外，也是史上第三年長的打點紀錄。

只不過兄弟昨天敲出單場3安的高宇杰今天在5局上也敲出安打，送回前一棒敲出二壘安打的岳東華，追平比數；7局上則是黃韋盛先靠失誤、盜壘上二壘，1出局後高宇杰敲安推進到三壘，張仁瑋再以適時安打敲回第2分，打破平手局面。

8局上面對續投的龍聖，先是宋晟睿四壞保送上壘，2出局後詹子賢一棒把球送出左外野全壘打牆，兩分砲拉開分差，個人本季第7轟。

兄弟先發投手羅戈以93球投完7局退場，被敲7支安打僅失1分，另有3次三振、1次四壞保送，防禦率1.83，收下本季第5勝（3敗），也是5連勝。

第8局接手的呂彥青先被李凱威敲安，隨後被吉力吉撈．鞏冠敲出兩分砲，讓比數回到1分差緊張局面，但也馬上連抓3個出局數、2次三振，成功止血。 味全龍隊林智勝（左）搶攻本壘出局。記者侯永全／攝影 中信兄弟隊先發投手羅戈。記者侯永全／攝影 味全龍隊吉力吉撈．鞏冠開轟。記者侯永全／攝影

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