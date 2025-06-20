中職／陳傑憲重回獅隊先發打線 林岳平：每天戰戰兢兢

中職統一獅隊目前暫居上半季第1，不過仍有兩隊緊追在後，陣中主力陳傑憲今天回到先發打線、打第3棒，獅隊教頭林岳平也提到，各球團實力相近，每場比賽都會戰戰兢兢面對。

中職目前在上半季爭冠關鍵期，統一獅隊暫居第1名，不過前幾場比賽陣中2名主力陳傑憲、林安可都因傷沒有先發。林岳平今天賽前表示，對樂天桃猿的賽事陳傑憲回到先發打線，打第3棒、守左外野，腿部不適的林安可則可以代打，已經恢復到可以跑了。

獅隊近期吞下2連敗，林岳平坦言，陳傑憲、林安可是球隊中心打線，少了他們上壘、打點的機會確實比較少，「不是說依靠他們2個，只是比較沒有那麼多分數，不過在我們人員受傷，沒那麼穩定的情況下，沒有一面倒我覺得球隊做得很好。」

目前獅隊僅領先中信兄弟2場勝差、領先樂天桃猿2.5場勝差，戰情膠著，不過林岳平說：「很好啊，代表大家的實力都相近，在還沒有拿到目標前，每天、每場都要戰戰兢兢去面對。」

獅隊今天將近期打擊沒有表現的田子杰下放二軍，並拉李丞齡上一軍，這是李丞齡經過任意引退、又經過測試回到獅隊後，首度上一軍。

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