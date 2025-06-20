聽新聞
0:00 / 0:00
中職／林智勝先發四棒首打席就敲打點 改寫史上第二年長紀錄
味全龍隊也有「老鬼」在，「大師兄」林智勝今天先發第四棒改寫史上第二年長紀錄，首打席就敲出打點更是史上第三年長，幫助龍隊今晚對戰中信兄弟隊先馳得點。
龍隊最近6場比賽有4場僅得1分，火力略現枯竭，今天讓林智勝擔任先發第四棒、指定打擊，43歲又170天寫下中職史上僅次高國慶的最年長先發第四棒紀錄。
統一獅隊高國慶在2002年4月28日曾以43歲又204天的年紀先發第四棒，並在該場賽事敲出2安打、3打點，也是史上最年長先發第四棒的打點紀錄，林智勝今天追到第二，今年球季宣告引退的他，還有機會超前。
林智勝今天在1局下2出局後上場，吉力吉撈．鞏冠先敲出二壘安打上壘，林智勝把握得點圈機會敲出中外野安打，打回本季首分打點，也改寫史上第三年長的打點紀錄，只不過前兩名高國慶、曾智偵都持有45歲以上的打點紀錄，林智勝無法超車。
中職史上最年長打點紀錄
2024/05/26 統一獅 高國慶 45歲又233天
2004/05/20 統一獅 曾智偵 45歲又71天
2025/06/20 味全龍 林智勝 43歲又170天
2001/09/24 興農牛 林仲秋 43歲又1天
中職史上最年長先發第四棒
2022/04/28 統一獅 高國慶 43歲又204天
2025/06/20 味全龍 林智勝 43歲又170天
2001/08/31 興農牛 林仲秋 42歲又342天
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言