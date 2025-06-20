中職／林智勝先發四棒首打席就敲打點 改寫史上第二年長紀錄

味全龍隊也有「老鬼」在，「大師兄」林智勝今天先發第四棒改寫史上第二年長紀錄，首打席就敲出打點更是史上第三年長，幫助龍隊今晚對戰中信兄弟隊先馳得點。

龍隊最近6場比賽有4場僅得1分，火力略現枯竭，今天讓林智勝擔任先發第四棒、指定打擊，43歲又170天寫下中職史上僅次高國慶的最年長先發第四棒紀錄。

統一獅隊高國慶在2002年4月28日曾以43歲又204天的年紀先發第四棒，並在該場賽事敲出2安打、3打點，也是史上最年長先發第四棒的打點紀錄，林智勝今天追到第二，今年球季宣告引退的他，還有機會超前。

林智勝今天在1局下2出局後上場，吉力吉撈．鞏冠先敲出二壘安打上壘，林智勝把握得點圈機會敲出中外野安打，打回本季首分打點，也改寫史上第三年長的打點紀錄，只不過前兩名高國慶、曾智偵都持有45歲以上的打點紀錄，林智勝無法超車。

中職史上最年長打點紀錄 2024/05/26 統一獅 高國慶 45歲又233天 2004/05/20 統一獅 曾智偵 45歲又71天 2025/06/20 味全龍 林智勝 43歲又170天 2001/09/24 興農牛 林仲秋 43歲又1天 中職史上最年長先發第四棒 2022/04/28 統一獅 高國慶 43歲又204天 2025/06/20 味全龍 林智勝 43歲又170天 2001/08/31 興農牛 林仲秋 42歲又342天

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