快訊

擊敗南韓、完封日本！統一獅1995年亞洲超級棒球賽奪冠證明台灣實力

整理包／在你的選區嗎？7月26日罷免投票 24名成案立委名單一次看

中職／經歷地獄般低潮 40歲林智平：能被需要很開心

中央社／ 桃園20日電
樂天桃猿隊林智平。聯合報系記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊林智平。聯合報系記者陳正興／攝影

中職樂天桃猿隊40歲老將林智平近2年繳出回春表現，昨天賽後更暫居打擊王，他坦言，現在身體恢復確實比較慢，不過經歷過前幾年地獄般低潮，「被球隊需要是一件很棒的事情。」

40歲的林智平打職棒第17年，不過今年在球隊角色吃重，昨天桃猿隊在9局下也是靠著林智平、林泓育、余德龍3名老將串聯，最終1分差擊退統一獅隊，林智平也在賽後以3成33打擊率暫居排行榜第1名。

談到40歲這個數字，林智平表示，雖然心理成熟了，但身體方面確實感受到比較難恢復，「要比別人提早準備、比較晚離開，為了治療、恢復。」不過他也直呼，「被球隊需要是一件很棒的事情，這個機會我等很久了，好好享受這些過程。」

林智平在2021年到2023年間出賽機會驟減，談到前幾年的低潮，他坦言，「我沒有想過會走到那個時候，我覺得我是去過地獄再爬起來的人，中間一直告訴自己說，如果要離開，也要在這個環境學到東西再出去，不要白白浪費時間。」

林智平表示，現在就是把自己準備好，近年也改變睡眠習慣，「不管睡不睡得著，一定要在對的時間到床上休息，心情準備好來球場。」他也提到，今年一壘手廖健富、梁家榮都受傷，一壘有更多空間，「但還是期待他們趕快回來，球隊正常順利運作。」

身為球隊老大哥，林智平與林泓育、余德龍3名Lamigo時期戰友，都是球隊精神支柱，林智平指出，學弟有需要就可以來問，「我也會比較婉轉一點去跟他們講東西，要讓他們輕鬆吸收對的方式。」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

樂天桃猿 林泓育 林智平

延伸閱讀

中職／40歲守三壘自認更熟悉 林智平：要讓教練覺得「好吃」

中職／威能帝、林泓育也是贏球功臣 古久保希望年輕選手站出來

中職／余德龍笑說二三游加起來108歲 逮中王鏡銘失投滑球建功

中職／林智平關鍵安打助猿 兄弟要追獅卻苦吞3連敗

相關新聞

中職／林智勝先發四棒首打席就敲打點 改寫史上第二年長紀錄

味全龍隊也有「老鬼」在，「大師兄」林智勝今天先發第四棒改寫史上第二年長紀錄，首打席就敲出打點更是史上第三年長，幫助龍隊今...

中職／陳傑憲重回獅隊先發打線 林岳平：每天戰戰兢兢

中職統一獅隊目前暫居上半季第1，不過仍有兩隊緊追在後，陣中主力陳傑憲今天回到先發打線、打第3棒，獅隊教頭林岳平也提到，各...

中職／李博登「開箱」兄弟教頭有期待 考量下半季註銷勝騎士

中信兄弟隊明天推出新洋投李博登先發「開箱」，總教練平野惠一點出身材高大是優勢，很期待他如何發揮；也同時註銷勝騎士，投手教...

中職／40歲守三壘自認更熟悉 林智平：要讓教練覺得「好吃」

樂天桃猿隊40歲老將林智平在東山之上再攀高峰，寫下中職史上首見案例，身為老將，面對新人壓縮出賽空間，他也坦言，自己在一壘...

中職／守二壘被葉總評金手套 張政禹更想看到工具人金手套

味全龍隊昨天二壘手換人當，張政禹本季首次守二壘也讓李凱威休息一下，總教練葉君璋評價張政禹有「金手套」潛力，張政禹倒不敢多...

中職／徐若熙「防禦率=援護率」現象 葉君璋點出原因

味全龍隊「龍之子」徐若熙昨天對中信兄弟先發5局掉3分，連兩場對上兄弟都被突破，總教練葉君璋坦言重複對戰下，對手掌握度提升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。