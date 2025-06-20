快訊

擊敗南韓、完封日本！統一獅1995年亞洲超級棒球賽奪冠證明台灣實力

整理包／在你的選區嗎？7月26日罷免投票 24名成案立委名單一次看

中職／上半季爭冠關鍵戰 桃猿教頭：拿出最好投手

中央社／ 桃園20日電
樂天桃猿隊總教練古久保健二。聯合報系資料照
樂天桃猿隊總教練古久保健二。聯合報系資料照

中職目前在上半季爭冠關鍵期，樂天桃猿隊加上今天還有9場比賽要打，教頭古久保健二指出，這幾天賽事很關鍵，可能會決定最後結果，對上統一獅將會拿出最好的投手跟對方對決。

今天比賽開打前統一獅隊暫居上半季第1，接著中信兄弟以2場勝差、樂天桃猿以2.5場勝差緊追在後，且桃猿本季還有9場賽事，今天在桃園棒球場直接迎戰統一獅。

桃猿教頭古久保健二賽前直言，「昨天、今天這2場是非常關鍵的比賽，幾乎可以決定上半季的結果最後是怎樣，所以會以這2場比賽為中心，拿出最好投手去跟對方對決。」桃猿隊今天推出洋投魔神樂（Marcelo Martinez）對上獅隊洋投蒙德茲（YohanderMéndez）。

桃猿隊補賽週比賽多，目前還有9場賽事要打，古久保健二指出，球員比較辛苦，這種連戰體能沒辦法負荷，真的要靠意志力下去打，因此他也建議，或許以後中職各球團保留名單可增至70人，「這樣對每隊的球員負擔小一點，球隊中競爭力也會強一點。」

此外，5月初因左大腿拉傷離開戰線的廖健富已開始隨隊，不過古久保健二表示，廖健富可能會到上半季尾聲才有機會上來，「還在尋找把他拉上來的時機，還是要看一下球隊的狀況再去做決定，他的身體狀況也還沒有很穩定。」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

統一獅 樂天桃猿 古久保健二

延伸閱讀

中職／李博登「開箱」兄弟教頭有期待 考量下半季註銷勝騎士

中職／40歲守三壘自認更熟悉 林智平：要讓教練覺得「好吃」

中職／田子杰3場0上壘降二軍 獅隊升上一度任意引退的李丞齡

中職／「威魔套餐」抓獅不是巧合 古久保：拿出最好投手對決

相關新聞

中職／林智勝先發四棒首打席就敲打點 改寫史上第二年長紀錄

味全龍隊也有「老鬼」在，「大師兄」林智勝今天先發第四棒改寫史上第二年長紀錄，首打席就敲出打點更是史上第三年長，幫助龍隊今...

中職／陳傑憲重回獅隊先發打線 林岳平：每天戰戰兢兢

中職統一獅隊目前暫居上半季第1，不過仍有兩隊緊追在後，陣中主力陳傑憲今天回到先發打線、打第3棒，獅隊教頭林岳平也提到，各...

中職／李博登「開箱」兄弟教頭有期待 考量下半季註銷勝騎士

中信兄弟隊明天推出新洋投李博登先發「開箱」，總教練平野惠一點出身材高大是優勢，很期待他如何發揮；也同時註銷勝騎士，投手教...

中職／40歲守三壘自認更熟悉 林智平：要讓教練覺得「好吃」

樂天桃猿隊40歲老將林智平在東山之上再攀高峰，寫下中職史上首見案例，身為老將，面對新人壓縮出賽空間，他也坦言，自己在一壘...

中職／守二壘被葉總評金手套 張政禹更想看到工具人金手套

味全龍隊昨天二壘手換人當，張政禹本季首次守二壘也讓李凱威休息一下，總教練葉君璋評價張政禹有「金手套」潛力，張政禹倒不敢多...

中職／徐若熙「防禦率=援護率」現象 葉君璋點出原因

味全龍隊「龍之子」徐若熙昨天對中信兄弟先發5局掉3分，連兩場對上兄弟都被突破，總教練葉君璋坦言重複對戰下，對手掌握度提升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。