中職／郭天信撞牆超美技接殺感動葉總 背部腫脹先板凳待命

味全龍隊主力中外野手郭天信昨天因為不要命的美技守備導致提前退場，總教練葉君璋看了也心疼：「會擔心，但感動比較多。」今天先讓他場邊待命。

龍隊昨天與中信兄弟隊交手，4局上面對詹子賢敲出的深遠飛球，郭天信極速狂奔，在警戒區跳起接殺，但接著因為慣性繼續往全壘打牆移動，重重撞了一下才停下來，手套還是牢牢夾著球。

郭天信雖然後來5局下又打了1打席，不過6局上就被換下場，由曾聖安接替中外野，今天在天母棒球場續戰兄弟，龍隊先發中外野也是曾聖安，郭天信在板凳待命。

葉君璋指出，郭天信因為昨天的守備，背部有點腫脹，自己看到美技的當下有擔心，但更多是被他拚戰的心感動，「有些人比較不會受傷，有些人容易受傷，希望他是不容易受傷的那一類，有時看到以為他會受傷，但結果沒事，身體能力是真的不錯。」

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