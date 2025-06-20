中職／守二壘被葉總評金手套 張政禹更想看到工具人金手套

味全龍隊昨天二壘手換人當，張政禹本季首次守二壘也讓李凱威休息一下，總教練葉君璋評價張政禹有「金手套」潛力，張政禹倒不敢多想，自認穩定度跟李凱威有差距，反倒期待中職也能有工具人金手套獎誕生。

張政禹生涯過去也曾代班過二壘，對他來說除了主要游擊守位外，二壘、三壘都沒有適應問題，張政禹說：「守二壘範圍還可以大一點，因為不用在意傳球，範圍就可以往斜後方延伸。」

葉總也有相同看法，「他有攔得到球基本就出局，在二壘範圍又寬。」若真的固定下來，「金手套就是他了。」

不過葉君璋也指出，外界一般都會認為能力好的選手要往游擊放，昨天要讓張政禹守二壘也是自己說服了教練團，「政禹能力好，哪裡都不錯，凱威近況不是太好，讓他休息一下。」

對於葉總的「金手套」說，張政禹先謝謝教練肯定，自己是球隊有需要就會去完成任務，但就二壘來說，「一場看來是可以，但時間累積來看，穩定性跟凱威還是有差距。」

張政禹理解現在球隊有需要「工具人」，自己也能享受這樣的新鮮感，「當有選手累的時候，有一個人可以頂上。」雖然一開始沒有固定守位，自己也會沮喪，但也想開了，「小螺絲可以放到正確的位置，這也要有能力才能去做，球隊戰績最重要，自己可以出賽就很開心。」

然而現今中職守備個人獎項上有位置的出賽次數要求，多守位代表無法爭取獎項，張政禹也期待能仿效大聯盟，出現工具人金手套獎，「因為現在各隊都會有這樣的需求，像是之前林立內、外野都守，最典型就是（余）德龍學長，這也不是每個人都可以的，如果能夠有的話，我很樂見。」

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