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中職／李博登「開箱」兄弟教頭有期待 考量下半季註銷勝騎士
中信兄弟隊明天推出新洋投李博登先發「開箱」，總教練平野惠一點出身材高大是優勢，很期待他如何發揮；也同時註銷勝騎士，投手教練王建民指出，主要是為了下半季戰力考量。
兄弟洋投註冊名單滿額，因此為了今天要註冊李博登，必須註銷勝騎士，王建民表示，勝騎士因為受傷關係，距離重新出賽還要比較久的時間，因此考慮到下半季而註銷，接下來會跟球團、勝騎士去討論，「看未來怎麼幫助他。」
李博登將在明天回到洲際棒球場對上富邦悍將隊，為了備戰初登板他在今天賽前先返回台中，平野惠一表示：「總之是期待明天，先看他的出賽，再決定之後方向，期待他拿出什麼成績。」
李博登雖然來台時間短暫就要在一軍出賽，但中間有過2次牛棚練投，平野惠一認為先前也都有保持出賽，應該沒太大問題，牛棚練投也都有看過，「但真正實戰登板又不一樣了。」
王建民則透露，李博登的第一次牛棚或許受到時差、新環境的影響，呈現沒那麼理想，「第二次看起來就有影片看到的水準，在美國都有比賽，就讓他去了解台灣打者。」
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