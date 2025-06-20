中職／江坤宇腳踝扭傷休兵 中斷開季全勤

中信兄弟隊主力游擊手江坤宇今天未現身場上練習，也確定不會出賽，總教練平野惠一透露，昨天扭傷的腳踝目前還在腫脹，「回歸球隊時間現在還無法評估。」這也代表江坤宇將中斷全勤。

昨天兄弟與味全龍隊之戰7局上，江坤宇敲出滾地球後跑往一壘，投手王維中傳歪，球一個彈跳後打到江坤宇的右腿，他也在踏過一壘壘包後腳步不穩，左腳踝「翻船」扭了一下，隨後跌倒在地，在旁人攙扶下退場。

球團當時回報，江坤宇左腳踝扭到，今天平野惠一也指出，檢查後骨頭方面都沒問題，只不過現在腳還滿腫脹的，「今天沒辦法上場，也沒有讓他練習，就專心休息。」

江坤宇昨天累積54場出賽，與宋晟睿是隊內唯二全勤球員，這個扭傷也讓他中斷全勤。

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