中職／40歲守三壘自認更熟悉 林智平：要讓教練覺得「好吃」

樂天桃猿隊40歲老將林智平在東山之上再攀高峰，寫下中職史上首見案例，身為老將，面對新人壓縮出賽空間，他也坦言，自己在一壘、三壘是因傷兵出現，才有這樣的機會。然而面對好不容易降臨的機會，他還是大氣說：「還是希望傷兵快點回來，讓球隊可以正常運作。」

中職歷來共由聯盟選出5位東山再起得主，依序為2019年潘威倫、2020年高國輝、2021年官大元、2022年王勝偉、2024年林智平，2023年雖有陳鏞基呼聲極高，但最終從缺，而前4位得主在東山再起賽季之後，都還是需要面臨更嚴苛的年紀增長、新人卡位考驗，隔年成績皆呈現下滑，林智平是第一位隔年數據還比東山再起賽季更上層樓。

林智平去年季中經歷膝蓋韌帶傷勢，一度缺陣兩個半月，全季以3成31打擊率掃出49支安打；本季至今已敲53支安打，打擊率仍維持在高檔的3成33，也在昨天賽後攀上打擊榜領先，超越隊友陳晨威。中職史上最高齡打擊王為2001年羅敏卿，該季打完最後一場比賽時的年紀為34歲303天。

年紀增長，勢必逐步淡出球隊藍圖中，但林智平在這樣的狀況下打出東山再起、又再起的賽季，去年一壘面臨陳俊秀離隊、廖健富受傷而出現的戰力漏洞，今年一壘啟用李勛傑、三壘手梁家榮受傷，林智平改在三壘位置上打出成績。

即便年紀增長，仍展現未生疏的三壘守備，林智平表示，自己平常一壘、三壘都會練，因為碰上球隊傷兵比較多的狀況，教練排給自己的位置，就是想辦法扛起來，但他也不諱言：「說實在，一壘真的比較難，三壘是熟悉的位置。」能在這個年紀獲得出賽機會，他妙喻，「跑、打、守有任何一件項目是穩定的，讓教練信任你可以拿出一道菜，讓教練覺得好吃，就會繼續吃。」

林智平形容自己是「從地獄爬回來的人」，面對隨時可能離開職棒舞台的處境，「告訴自己如果要離開，至少希望在這個環境學到東西再出去，不要白白浪費這些時間在球場上。」當機會降臨，那些準備就不會是徒勞。

他笑說，年過40，最大的改變就是睡眠，「不管睡不睡得著，對的時間就要到床上休息，讓自己的心情準備好是來球場的心態。」比別人晚離開球場也是常態，「年紀大，生理上的恢復真的比較困難，要花比別人更長時間準備，賽後的治療恢復，也要比別人更晚離開球場。」

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