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日職／二軍王彥程7局好投飆速152 陽柏翔9下建功

中央社／ 台北20日電
日職東北樂天金鷲隊台灣左投王彥程今天在二軍先發登板，繳出7局僅失1分好投。 聯合報系資料照
日職東北樂天金鷲隊台灣左投王彥程今天在二軍先發登板，繳出7局僅失1分好投。 聯合報系資料照

日職東北樂天金鷲隊台灣左投王彥程今天在二軍先發登板，繳出7局僅失1分好投，飆出152公里球速，另外陽柏翔在9局下敲出關鍵三壘安打，最終樂天二軍以4比3擊退日本火腿二軍。

王彥程今天先發對上火腿隊二軍，在第2、3、6局都演出3上3下，直到7局上2出局後，被連續敲出2支安打失掉1分。

總計王彥程用113球主投7局，被敲出5支安打，沒有出現保送，送出6次三振，僅失1分，最快球速達152公里。王彥程本季在二軍出賽11場、投53局，目前防禦率3.23。

此戰樂天隊台灣野手陽柏翔先發打第9棒、擔任游擊手，3局下遭到三振，5局下擊出三壘滾地球出局，7局下擊出二壘滾地球出局。

雖然陽柏翔在9局上發生守備失誤，樂天遭到追平，不過在9局下雙方平手時，陽柏翔敲出三壘安打帶起攻勢，最後小森航大郎敲出再見安打，陽柏翔跑回再見分，終場樂天二軍以4比3奪勝。陽柏翔本季目前打擊率2成15。

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王彥程 樂天金鷲

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