中職／田子杰3場0上壘降二軍 獅隊升上一度任意引退的李丞齡

中華職棒上半季爭冠進入白熱化，領跑的統一獅隊近期因為傷兵問題遭遇重挫，目前戰況仍然緊繃，總教練林岳平直言：「很好啊！」他說球隊現在只是「比較前面」，並不代表一定奪冠，「還沒達到目標前，每天每場都要戰戰競競去面對。」

獅隊賽前以31勝21敗、勝率0.596居領先，領先中信兄弟隊2場、樂天桃猿隊2.5場勝差，但目前處於2連敗，猿隊因未賽場次較多，加上昨天、今天正面迎戰獅隊，是目前給予獅隊最多壓力的對手。

談到上半季緊繃的戰況，林岳平笑答：「很好啊！代表大家實力相近，只是我們在比較前面。」他說球隊還沒達到最終目標前，每天每場都要戰戰競競去面對，「也沒有說比較有優勢或有空間，就好像一定會奪得。」他說無論結果如何，現在都只是上半季，都還有全年的目標需要去追逐。

獅隊今天陳傑憲回到先發打線，林安可則是繼續板凳待命，外野手田子杰下二軍、升上李丞齡。

林岳平表示，給田子杰3場先發，但都沒有上壘，「沒有不好，但我讓他連三場先發，一次上壘都沒達到，現在傑憲回到先發陣型，是可以換個人來替補了。」李丞齡一度任意引退，今年重返獅隊，這是他回到中職後首度升上一軍。

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