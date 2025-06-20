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中職／確實想過IBB余德龍卻未下達 餅總顧忌桃猿手中還有一張牌
統一獅隊昨天遭到樂天桃猿隊3老安打串連，以1：2輸球，總教練林岳平還原9局下面對余德龍的打席，坦言想過故意保送的選項，最終卻未下達，林岳平說：「因為他手上還有一張牌。」指的是林立。
獅隊在陳傑憲、林安可缺席先發打線的3場比賽，全數都僅打下1分，15日雖以1：0力克中信兄弟隊，但本周陸續以1：4輸給富邦悍將、1：2輸給樂天桃猿隊，吞下2連敗，雖仍居龍頭，但季冠軍之路並不安穩。
今天陳傑憲回歸先發打線，扛三棒、左外野，林安可則是仍在板凳上埋伏，但可能視戰局需要早一點啟用。此外，田子杰下二軍，升上李丞齡，頂替外野戰力。
談到球隊攻擊近況，林岳平表示，「他們本身就是球隊3、4棒，少了他們，製造上壘、打點一定會比較少，球隊也不能只依靠他們兩個，確實沒有他們的球賽沒有那麼多分數，但其實整體球隊表現很好。」
猿隊兩天推出威能帝、魔神樂正面迎戰獅隊，林岳平並不意外，先是表示：「他也碰到我的強投啊！」他指出，「我知道威能帝休息比較長，他是有能力的投手、又那麼關鍵的比賽，他有在台灣投過重要賽事，知道球隊需要，一定會投起來特別起勁，我們沒有差距太遠，差別就在我們是客隊。」他說球隊碰到人員受傷、近況也不穩定，沒有讓球賽一面倒，「我認為已經做得很好。」
獅隊昨天在9局下由王鏡銘登板，遭到林智平、林泓育、余德龍安打串連結束比賽，外界關注余德龍的打席為何不祭出故意保送塞滿壘包，守備上會更有空間。林岳平坦言，在那麼短的時間內，確實有和投手教練討論過，是否要故意保送。
他說，猿隊手中還有一張牌，「如果保送，就是一定押出林立。也沒有說對或錯，確實在那個狀況有想過保送，德龍在打狀況性的能力比較好，但投手有搶到球數領先，當下就沒有做保送的選擇，也許第一球壞球就會保送。」
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