快訊

確定了！中選會公布首波24名藍委罷免案+高虹安7月26日投票

【即時短評】726大罷免對藍斬草除根 賴清德要一戰定江山

「所有底線都被跨越」無國界醫生籲以色列停止封鎖加薩

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／確實想過IBB余德龍卻未下達 餅總顧忌桃猿手中還有一張牌

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
中華職棒樂天桃猿隊林立。圖／樂天桃猿隊提供
中華職棒樂天桃猿隊林立。圖／樂天桃猿隊提供

統一獅隊昨天遭到樂天桃猿隊3老安打串連，以1：2輸球，總教練林岳平還原9局下面對余德龍的打席，坦言想過故意保送的選項，最終卻未下達，林岳平說：「因為他手上還有一張牌。」指的是林立。

獅隊在陳傑憲、林安可缺席先發打線的3場比賽，全數都僅打下1分，15日雖以1：0力克中信兄弟隊，但本周陸續以1：4輸給富邦悍將、1：2輸給樂天桃猿隊，吞下2連敗，雖仍居龍頭，但季冠軍之路並不安穩。

今天陳傑憲回歸先發打線，扛三棒、左外野，林安可則是仍在板凳上埋伏，但可能視戰局需要早一點啟用。此外，田子杰下二軍，升上李丞齡，頂替外野戰力。

談到球隊攻擊近況，林岳平表示，「他們本身就是球隊3、4棒，少了他們，製造上壘、打點一定會比較少，球隊也不能只依靠他們兩個，確實沒有他們的球賽沒有那麼多分數，但其實整體球隊表現很好。」

猿隊兩天推出威能帝、魔神樂正面迎戰獅隊，林岳平並不意外，先是表示：「他也碰到我的強投啊！」他指出，「我知道威能帝休息比較長，他是有能力的投手、又那麼關鍵的比賽，他有在台灣投過重要賽事，知道球隊需要，一定會投起來特別起勁，我們沒有差距太遠，差別就在我們是客隊。」他說球隊碰到人員受傷、近況也不穩定，沒有讓球賽一面倒，「我認為已經做得很好。」

獅隊昨天在9局下由王鏡銘登板，遭到林智平、林泓育、余德龍安打串連結束比賽，外界關注余德龍的打席為何不祭出故意保送塞滿壘包，守備上會更有空間。林岳平坦言，在那麼短的時間內，確實有和投手教練討論過，是否要故意保送。

他說，猿隊手中還有一張牌，「如果保送，就是一定押出林立。也沒有說對或錯，確實在那個狀況有想過保送，德龍在打狀況性的能力比較好，但投手有搶到球數領先，當下就沒有做保送的選擇，也許第一球壞球就會保送。」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

陳傑憲 樂天桃猿 林岳平

延伸閱讀

中職／余德龍笑說二三游加起來108歲 逮中王鏡銘失投滑球建功

中職／獅隊封王贏球場次還不夠？林岳平分析情勢不敢大意

中職／林岳平談爭王關鍵時刻 林安可、陳傑憲絕不能下二軍

中職／林岳平：陳韻文終結者定位不變 髙塩將樹是輪替人選

相關新聞

中職／李博登「開箱」兄弟教頭有期待 考量下半季註銷勝騎士

中信兄弟隊明天推出新洋投李博登先發「開箱」，總教練平野惠一點出身材高大是優勢，很期待他如何發揮；也同時註銷勝騎士，投手教...

中職／40歲守三壘自認更熟悉 林智平：要讓教練覺得「好吃」

樂天桃猿隊40歲老將林智平在東山之上再攀高峰，寫下中職史上首見案例，身為老將，面對新人壓縮出賽空間，他也坦言，自己在一壘...

中職／確實想過IBB余德龍卻未下達 餅總顧忌桃猿手中還有一張牌

統一獅隊昨天遭到樂天桃猿隊3老安打串連，以1：2輸球，總教練林岳平還原9局下面對余德龍的打席，坦言想過故意保送的選項，最...

中職／徐若熙「防禦率=援護率」現象 葉君璋點出原因

味全龍隊「龍之子」徐若熙昨天對中信兄弟先發5局掉3分，連兩場對上兄弟都被突破，總教練葉君璋坦言重複對戰下，對手掌握度提升...

中職／180條好漢挑戰選秀 黃暐傑、江庭毅、張育豪入列

2025中華職棒新人球員選拔會將於6月30日舉行，中華職棒今天公布名單，共有130位通過資格審查的選手，以及50位經測試...

中職／守二壘被葉總評金手套 張政禹更想看到工具人金手套

味全龍隊昨天二壘手換人當，張政禹本季首次守二壘也讓李凱威休息一下，總教練葉君璋評價張政禹有「金手套」潛力，張政禹倒不敢多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。