棒球／趙士強有感國訓硬體設施升級 亞運培訓隊7月進駐

曾在1984洛杉磯奧運拿下棒球銅牌，現任中華民國棒球協會副理事長趙士強日前造訪位於左營的國家運動訓練中心，暌違40年重遊故地，他對國訓中心整體環境的升級表達肯定，尤其第三期計畫涵蓋的棒球場完工，更讓他有感而發，期許接下來入住的國手們，能在國際舞台上持續繳出精采表現。

國訓中心指出，近年來，我國運動員在國際賽事表現亮眼，選手與教練的全心付出之外，培訓場地的不斷優化，讓選手與教練能在最好的環境努力，一直是政府重要政策。行政院自98年核定「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」，103年起再與國防部進行協調，將鄰近國訓中心東側約16公頃的士校營區用地一併納入整體規劃，未來國訓中心整體園區將擴大為約37公頃。

第三期計畫自109年起執行，持續更新培訓設施，讓整體培訓環境再升級，其中在國訓中心基地範圍的興整建工程於113年完成，包括新建大門、射箭場、風雨投擲場、全區公共設施景觀與環場訓練跑道、場館間雨遮連通走廊與全區舊機電改善，以及改善棒壘球場，壘球場已由國家培訓隊隊進駐，棒球場也即將在7月迎接名古屋亞運培訓隊使用。

「國家代表隊每一年集訓都沒有合適場地，國訓中心棒球場未來將列為一個很重要的訓練場地。」趙士強強調，中華棒協目前持續為國家隊訓練尋找合適地點，未來U23與成棒隊可到國訓中心集訓，其他層級預計將與台南亞太棒球國際棒球訓練中心合作。

中華棒球協會副理事長趙士強（左）與國訓中心副執行長梁永斌（右）。圖／國訓中心提供

趙士強與國訓中心副執行長梁永斌一同巡視棒球場，趙士強針對投手丘、全壘打牆規畫等提出專業意見，供國訓中心後續安排參考，梁永斌表示，接下來亞運培訓隊入住後，將規畫棒球場對面的重訓室提供給棒球隊專用，全力提供棒球隊最好的訓練環境。

回想過去在國訓中心的時光，趙士強笑說，當時還是軍營，睡覺還是木板，訓練場地甚至不能稱為球場，如今因為政府重視與規畫，更有運發基金的挹注，讓整體環境有很顯著的提升，加上飲食有營養師以及運動傷害的照顧，現在的國訓中心的規畫已經非常完整，也希望大家能相信國訓中心，一起在最好的環境爭取最佳成績。

商品推薦