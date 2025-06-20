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中職／新洋投康龍還不到實戰 葉總先看鑀龍恢復進度

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊鑀龍因強襲球導致左手小指骨裂，下放二軍。圖／味全龍隊提供
味全龍隊鑀龍因強襲球導致左手小指骨裂，下放二軍。圖／味全龍隊提供

味全龍隊昨天將已經抵台的新洋投登記為測試洋投，並取名為康龍（Conner Greene），總教練葉君璋評估要到明星賽前才有辦法開始實戰，球隊先觀察鑀龍恢復狀況為主。

康龍過去在2021年先後於道奇、金鶯大聯盟出賽，24場有1場先發，投25.1局，1勝3敗、防禦率7.11，去年還在太空人隊3A出賽，今年多是在自主訓練。

葉君璋指出，由於康龍今年還沒出賽過，因此會先觀察他在二軍的出賽狀況，才能做出安排，「他在來之前有Live BP過，但現在起算實戰還要2周時間跑不掉，影片看起來不錯，投球角度滿好的。」

龍隊是因鑀龍在5月中比賽時被強襲球打中手，導致左小指骨裂，所以緊急尋覓新戰力，不過近期鑀龍骨裂已經癒合，復原進度超前。

葉君璋也坦言，鑀龍因為一直隨隊，狀況比較好掌握，加上受傷的不是投球主要出力的手指，會先以鑀龍的恢復狀況為主，再評估康龍。

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道奇 葉君璋 明星賽

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