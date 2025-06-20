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中職／徐若熙「防禦率=援護率」現象 葉君璋點出原因

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊投手徐若熙。 聯合報系資料照
味全龍隊投手徐若熙。 聯合報系資料照

味全龍隊「龍之子」徐若熙昨天對中信兄弟先發5局掉3分，連兩場對上兄弟都被突破，總教練葉君璋坦言重複對戰下，對手掌握度提升，至於同步封鎖自家打線的傳說，葉總也說：「大家都不想輸給他。」

徐若熙本季首次對上兄弟繳出5局僅被敲1支安打無失分、8次三振好投，不過6月1日再遇兄弟卻是5.1局被敲4支安打丟掉5分，昨天又對兄弟吞下敗投，本季對戰防禦率上升到4.70，而他的賽季防禦率則僅1.82。

葉君璋表示，昨天徐若熙本身投球狀況不錯，「對方對他的一些習性掌握得好，這是台灣現況，6隊的比賽會重複對戰，打者有時間去適應，他也要相應做些調整。」

葉君璋透露，球隊內部測得的數據，徐若熙昨天速球均速有151點多公里，前一場在大巨蛋登板則是150點多公里，「當然巨蛋有投超過8局、投球角度比較好，不過昨天速度上是更好，81球換下是我們內部有些計算的方式，當下覺得差不多了。」

特別的是，徐若熙防禦率不到2卻吞下5敗，自家打線給予的援護率僅1.82跟防禦率相同，是今年投球局數超過30局的先發投手中最低。

徐若熙先發對方投手也有相應表現，葉君璋認為看得出不想輸的氣勢，「昨天魏碩成不錯啊，主要也是我們打者太急，容易揮到引誘球。」

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葉君璋 徐若熙

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