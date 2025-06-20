中職／「威魔套餐」抓獅不是巧合 古久保：拿出最好投手對決

樂天桃猿隊在上半季爭冠關頭推出「威魔套餐」面對統一獅隊不是偶然，總教練古久保健二證實，因為這兩場非常關鍵，「以這兩場為重心，拿出我們最好的投手去和對方對決。」

猿隊握有兩大王牌洋投威能帝、魔神樂，昨天威能帝演出8局失1分好投，今天輪到魔神樂上陣，而上周兩人的輪值之間還有曾仁和，本周「威魔」連上面對獅隊。

古久保坦言，「這兩場非常關鍵，打完大概可以看出上半季走向，以這兩場為重心，拿出我們最好的投手去和對方對決。」他指出，調整過後，威能帝中間的休息天數，「還是丟出很漂亮的成績單。」

猿隊還有最多的9場比賽要打（與富邦悍將隊並列），還有機會自力追趕獅隊，古久保也說：「九場比賽要打，連戰來說對體能真的是無法負荷，必須用意志力下去打。」

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