中職／天母賽場均破7千 市府蓋新停車場僅314格 恐不敷使用

中華職棒今年在天母棒球場賽事場均破7千人，大量人潮造成停車一位難求，北市府通過將建天母運動公園地下停車場，但是目前規畫僅有314格位，地方憂不敷使用，議員也建議公園多功能草皮區下方，應納入停車場規畫。

北市停管處表示，天母運動公園將興建地下停車場，對於停車需求，當初規畫時已經將棒球活動或是將假日活動車潮都算進去；至於多功能草皮區下方是否有需要再蓋一處停車場，還需針對供需再評估。

北市停車場審議委員會決議在天母運動公園網球場下方，闢設地下停車場，議員林杏兒指出，314個停車格只能滿足當地停車需求，恐難解決棒球賽事和大型活動停車問題，又加上輝達未來進入北士科，會帶動附近天母地區的消費人潮，停車需求可能不夠。

有棒球迷指出，職權帶動看球熱潮，除了台北大巨蛋，以天母球場來說，中職平均每場破7千人，若旁邊的天母運動公園新停車場只有300多格停車位，可能不夠用。

附近民眾也表示，天母運動公園鄰近天母商圈與大葉高島屋百貨公司，另有籃球場、網球場、溜冰場、田徑場等不同運動空間，不少國際型比賽或職棒會在天母棒球場舉辦，北市府與商圈每年舉辦的「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華活動也在當地舉行，另外，每逢假日或都會湧入大量人潮。

林杏兒指出，市府應評估天母運動公園多功能草皮區下方，原先有規畫一併納入作停車場，興建後可提供更多的停車空間，同時也可以分散與從士東路出入的網球場部分的地下停車場的車流，有利於活動結束後的車流疏散速度。

停管處科長梁力元也指出，日前停車場審議委員會已經通過於天母運動公園網球場下方興建地下停車場，目前該地區僅有此一興建計畫，經過評估該停車場預計可以滿足天母地區假日及運動賽季衍生的停車需求，由於停車場闢建，需考量停車供需、效益等因素，但未來仍會持續關注該地區發展，針對停車供需變化評估。 中華職棒天母球場球迷吶喊。記者蘇志畬／攝影。報系資料照

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