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中職／李珠珢談因大眾期待壓力大！看網路留言後不敢直視前方

聯合新聞網／ 綜合報導
李珠珢。聯合報系資料照
李珠珢。聯合報系資料照

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢日前淚灑球場引發熱議，昨天她與MLB Korea合作的第3部影片釋出，她也提到爆紅後的壓力。

李珠珢去年因三振舞爆紅，她在節目中提到大眾期待帶來的壓力，「畢竟現在粉絲真的很多，應援有時候也會累、體力跟不上。不過看到粉絲為我加油的樣子，就會覺得粉絲都這麼努力了，現在因為累就不跳，這樣對嗎？」

李珠珢還透露會看自己的影片，「我明明跳得很努力，但影片一看就覺得跳得好差。我的影片我就會看留言，看到那些留言，那時候我都不敢看前方，跳舞的時候也不敢往前看，就怕大家會罵我，有幾次是一邊這樣想一邊跳舞。」

影片曝光後，許多台灣網友留言鼓勵，「李珠珢我會一直支持妳」、「爆紅後一定承受很大壓力希望妳能好好休息放鬆」、「大寶寶加油，台灣粉絲挺妳」、「珠珢你已經做得很好了，你是最棒的」、「李珠珢妳真的很棒，所以妳一定要相信妳自己，不要給自己太大的壓力」。

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李珠珢 啦啦隊

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