中職／悍將下半季主題日來了！首度聯名日職關西球隊虎紋洩端倪

富邦悍將隊今天公布下半季7檔主題日，備受矚目的「XVIII悍將中學」及「寵愛天使」主題日前進台北大巨蛋盛大舉辦外，7月29、30日也將在大巨蛋舉辦平日主題日「夏夜看球趣」。除此之外，還有悍將首度聯名的日職關西強權球隊主題日登場，一起來揮出炙熱的一擊；與日職太平洋聯盟合作的「わくわく日本祭」更是不能錯過。悍將下半季7月主場賽事門票將於6月24日12:30起開放亞瑟傳奇優先購票，6月27日12:30起全面開賣。

下半季首波主題日《熱力製造所》07月12、13日，悍將主場升格熱血工廠，人氣手遊《Monster Hunter Now》也即將再度登場，現場互動活動讓你邊看球邊狩獵。

7月29、30日平日主題日「夏夜看球趣」將在台北大巨蛋登場，炎炎夏日的下班夜晚，告別辦公室的忙碌與緊張，一起來享受一場熱血的棒球時光！今晚不要宅在家，換下正裝、穿上球衣，來台北大巨蛋感受熱力應援、精彩賽事。

8月2、3日「野球搜查線」全場戒備，疑雲密佈，球賽即將變成一場腎上腺素爆表的破案行動！跟著線索追擊、破解謎團、挑戰關卡，誰能在層層懸疑中抽絲剝繭，揭開球場深處的驚人真相？這是一場集智力、膽識與速度於一身的現場對決，破案成功者將有機會抱走限量獎品。

悍將經典主題日「XVIII悍將中學」，8月16、17日在台北大巨蛋吹響青春號角，不論是初次報到的新生，還是回憶滿載的資深學長姐，都歡迎一起回到那段最青澀、最悸動的悍將校園時光。穿上制服、揪上好友，重返青春現場，找回熱血記憶！全校注目的校草校花票選也將熱烈展開，顏值巔峰由你一票決定。

富邦悍將首度聯名，「虎道同盟」主題日8月23、24日登場，來自關西的經典風格，承載數十年的堅持與獨有氣場，隨著虎紋旋風席捲而來，活潑可愛的吉祥物與活力四射的啦啦隊也將華麗登場，一起進場感受野球風，揮出炙熱的一擊。

好評主題日再回歸，9月6、7日「わくわく日本祭」在新莊棒球場登場，城堡即將化身為充滿濃厚日式風情的街頭，不僅有和風拍照區、日式主題遊戲攤位還有美味的屋台市集，且將再度攜手太平洋聯盟，重磅邀請到日職退役球星蒞臨新莊城堡。

壓軸主題日「寵愛天使」9月20、21日在台北大巨蛋盛大舉辦，Fubon Angels即將華麗集結，只為寵你設計的驚喜橋段，甜到心坎的寵粉行動即將展開，本季最後一檔，錯過就等明年。

富邦悍將下半季門票將採取逐月開放販售方式進行預售，下半季7月份主場例行賽共計9場（含7/29-30台北大巨蛋主場場次）將於6月24日12:30到15:30 開放亞瑟傳奇會員優先購票，並於會員優先購票後，27日12:30起全面開賣，「8月份」、「9月份」主場例行賽之販售資訊將另行公告。

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